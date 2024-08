Zajišťovací práce objektu by podle místostarosty Lovčiček Pavla Panáčka měl zhotovitel provést do pátku. „Jak se to zabezpečí, tak statik přijde znovu, aby posoudil zbytek stavu budovy, protože přes ty sutiny neviděl konstrukce, které potřeboval," přiblížil Panáček.

O dalším postupu a budoucnosti sokolovny by mělo vedení obce jednat po další návštěvě statika. „Jak se to vyklidí, tak statik přijde znovu a pak by se mělo rozhodnout ohledně celé budovy," řekl Panáček.

Příčiny pádu zdi, stejně jako vyčíslení škody, zatím nejsou jasné. „Objednali jsme si soudního znalce, který posoudí pro obec, čí to byla vina. To může ale trvat, já nevím, i několik měsíců," sdělil Panáček.

V budově sokolovny se kromě sportu konaly i kulturní akce obce. K jejich rušení ale vedení obce zatím v blízké budoucnosti přistoupit nemusí.

„V rámci rekonstrukce tam na srpen žádné akce plánované nebyly, jediná akce by byly hody, ale ty budou stejně venku ve stanech. Tam je pro nás ale také prioritou, aby byla sokolovna kompletně zabezpečená a nikoho neohrožovala," upřesnil Panáček.