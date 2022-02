Stěhování penzistů: péče v Habrovanském zámku má za pár let skončit

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV případě úspěchu, by mateřská škola nově pojala šestnáct dětí. „Zahrnuje to dále rozšíření dvou speciálních učeben pro žáky. Přijímali jsme i děti z jiných obcí, například z Olšan. Nyní ale máme školu primárně pro naše děti s ohledem na současnou situaci,“ dodal Dvořáček.

Komplikovanou situaci potvrdila také ředitelka Lenka Ryšková. „Vzhledem ke stále zvyšujícímu nárůstu počtu dětí a žáků, hlavně v Mateřské škole v Habrovanech, je stávající kapacita školky nedostačující,“ sdělila.

Zmínila navíc nedostatečnou kapacitu v Základní škole pro školní družinu. „Od prvního září budeme zřizovat dvě oddělení školní družiny. Do budoucna počítáme se zřízením samostatné počítačové učebny a školní družiny, protože nyní je třída pro žáky prvního ročníku společná se školní družinou,“ dodala Ryšková.