Jak omezila koronavirová epidemie fungování obce? Jsou nějaké plány, které jste kvůli ní odložili?

Ovlivnilo nás to hodně stejně jako všechny ostatní, což se týká života na obci i omezení chodu úřadu. Nakonec jsme však za loňský rok naplnili vše, co jsme před krizí plánovali. Ještě po jarní vlně přitom nikdo nevěděl, co bude dál. Byla to pro všechny nová situace.

Zdroj: DeníkNejvýznamnější a nejnákladnější investicí za poslední roky byla rekonstrukce vyhořelého kulturního domu. Ohrozily potíže spojené s epidemií její dokončení?

Veškeré práce zahájili dělníci předloni na podzim, zatímco dokončení bylo nasmlouváno na letní měsíce. Měli jsme samozřejmě obavy, aby nákaza nepostihla zhotovitelskou firmu, protože pracovníci by museli zůstat v karanténě a veškeré práce by se zastavily, což se naštěstí nestalo. Termín jsme sice posouvali o měsíc, to ale nebylo chybou zhotovitele. Stará budova měla, i následkem požáru, spoustu problémů, které se objevovaly a řešily za pochodu. Příkladem byla nutnost pořízení nové otopné soustavy a kotelny, rozvodů vody, nová sociální zařízení, a podobně. Kvůli omezení fungování firem jsme se však obávali také dodávek některých materiálů. Paradoxem je, že nyní když je epidemiologická situace mnohem horší, fungují takové věci téměř bez problémů.

Zdroj: Facebook Jarda Kuchťa

Takto vypadal před dvěma lety drnovický kulturní dům po rozsáhlém požáru.

S dokončením kulturního domu nicméně nastupovala podzimní vlna koronaviru. Jaký byl zájem o jeho využití? Stihli se tam ještě nějaké akce?

Slavností otevření jsme plánovali v půlce září. Už tehdy jsme ho všichni absolvovali v rouškách. V té době byly jeho prostory zamluvené zájemci o pořádání akcí až do jarních měsíců. Nakonec se v něm pouze sehrálo jedno dětské představení a sešli se v něm účastníci dvou nebo tří tanečních lekcí. Máme tedy krásně spravený kulturní dům, ale zatím zůstává zavřený. Věřím ale, že se situace zlepší a poslouží všem obyvatelům Drnovic i okolí.

V souvislosti s plánovaným novým kulturním domem pro Vyškov se mluvilo o tom, že by se část kulturních akcí města dočasně přesunula právě do Drnovic. Jste tomu nakloněná?

Rozhodně se tomu nebráníme. Máme největší kulturní dům na okrese. Troufám si také říct, že je po opravách nadstandardně vybavený s ohledem na osvětlení a ozvučení. Budeme rádi, když bude kulturní dům co nejvíce využívaný. Proto jsme to koneckonců dělali.

Jsou nějaké další významné opravy, které jste loni dokončili?

Pracovali jsme například na rekonstrukci komunikace ve špatně přístupné místní části. Navázali jsme tam na kompletní opravu vodovodu a kanalizace. Pokračovali jsme také v práci na chodnících, opravili jsme naše víceúčelové hřiště a z důvodu bezpečnosti jsme realizovali nasvětlení přechodů pro chodce. Všechny plánované akce jsme zkrátka navzdory pandemii dokončili. Nejdříve jsme sice měli obavy, protože kapitálové výdaje byly obrovské. Dopad krize na daňové příjmy nakonec nebyl takový, jak někteří předpokládali, což je samozřejmě dobře.

Jak se změnila vaše práce a vůbec celé fungování obecního úřadu?

Z důvodu vládních nařízení je chod obecního úřadu částečně omezen pro veřejnost. Přistoupili jsme na home office podobně jako v jiných firmách tak, aby se v kancelářích nepotkávali současně všichni, a úřad mohl stále fungovat. Plánovali jsme na úřadě také nějaké rekonstrukce, které jsme ale nakonec kvůli situaci odložili.

Velkým tématem bylo v době epidemie zásobování rouškami a dalšími ochrannými pomůckami. Jak jste to řešili v Drnovicích?

Poděkování patří pracovnicím obecního úřadu a některým spoluobčankám, které šily roušky. Tyto jsme zájemcům v obci roznášeli nebo je nechávali v místním obchodě k rozebrání. V tom jarním období to zkrátka bylo hodně o domácí výrobě. Zajišťovali jsme také nákupy, ale nebyl o to takový zájem, jak jsme předpokládali. Máme tady i dům s pečovatelskou službou, kterému se ale nákaza prozatím vyhýbá. To je samozřejmě velké plus.

Ve větších městech se dlouhodobě potýkají s nárůstem objemu odpadu. Jak se to daří řešit v Drnovicích?

Je to problém podobně jako jinde, protože čím více zajistíme odpadových nádob, tím více lidé vyprodukují odpadků a navíc nám je zde zanechávají i ti, kteří obcí projíždí. Snažíme se proto i o osvětu ohledně třídění. Týká se to také biologického odpadu, takže jsme pořídili do domácností kompostéry.

Čelíte také řádění vandalů?

Jsou období, kdy jsou s nimi velké potíže, které není jednoduché řešit. Bojují s tím i další obce a města.

Do jaké míry vaše plány ovlivní zrušení supehrubé mzdy?

Zatím nevíme, ale propad tam bude určitě, podle predikce to může být čtyři až pět miliónu , což se odrazí v plánovaných investicích. Navíc netušíme, jaký bude stav ekonomiky v letošním roce.

Jak krize obecně ovlivňuje vaše plány do budoucna?

Máme skutečně velké plány, ale vše se odvíjí od situace a našich daňových příjmů. V plánu je například dokončení zateplení a fasády v kulturním domě. Pokračovat budeme také v opravách chodníků, kde postupujeme postupně po úsecích, v pracích na rekonstrukci staré fary, úpravách místního hřbitova a parkování v jeho blízkosti.

Zhruba za dva roky čekají obyvatele obce nové komunální volby. Pokusíte se znovu o obhajobu vaší funkce?

Mě ta práce starostky hrozně baví a dělám ji ráda. Je to ještě téměř dva roky, takže na to s jistotou neodpovím. Někdy si přeci jen říkám, že by to možná chtělo někoho nového, kdo přinese novou krev. Teprve se ale rozhodnu. Není to zkrátka aktuální, protože máme tolik práce, že na takové úvahy není čas.

Drnovice

Základní informace

Drnovice leží čtyři kilometry západně od Vyškova. Obec patří k nejstarším a největším v regionu, v současné době má téměř dva tisíce tři sta obyvatel. Na návsi nechal v letech 1866-1869 vystavět baron Mundy zámek, který s eo třicet let později změnil v chorobinec. Tomu účelu sloužil ještě dva roky po druhé světové válce. Dnes je budova sídlem obecního úřadu.

Užitečné informace

Obecní úřad Drnovice

Drnovice 1, 683 04

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 až 11.30 a 12.00 až 17.00

Pátek 8.00 až 11.30

Po dobu nouzového stavu a epidemických omezení:p platí pondělí a středa 13.00 až 15.00, úředníci vyzývají obyvatele obce, aby se před návštěvou předem nahlásili a řešili jen nejnutnější případy

Telefon: 517 353 235, 517 353 586

Sběrné místo Drnovice, dvůr nad MŠ Drnovice

středa 8:00 až 16:00

Sběrný dvůr Vyškov, Cukrovarská 16, Vyškov

úterý a čtvrtek 8:00 až 17:00

sobota 8.00 až 12.00

zdarma pro obyvatele Drnovic: bioodpad, papír, plasty, polystyren, plechovky, sklo, elektrozařízení, nebezpečné odpady, koberce, matrace nebo nábytek

za úplatu: pneumatiky, stavební a demoliční odpady

Zajímavosti

Tip na výlet: Chocholík

Dominantou okolí je kopec Chocholík s nadmořskou výškou 366metrů nad mořem. Na Chocholíku stojí rozhledna,která láká k výletům místní i turisty. Rozhledna je celoročně volně přístupná pro pěší a cyklisty.

Čím jsou známé Drnovice?

Fotbal

Pro sportovní nadšence jsou Drnovice a jejich stadion symbolem zlaté éry místního fotbalu. Fotbalový klub v Drnovicích zažil největší slávu v letech 1993 až 2005, kdy se na stadionu hrála první liga. Díky tehdejšímu majiteli Janu Gottvaldovi se v devadesátých letech dočkal modernizace a místo na něm našlo až osm tisíc fanoušků.