Loni ji však zaskočila protiepidemická opatření. „Omezila snad každé odvětví služeb či výroby. Konkrétně náš obor zatěžují zvýšené hygienické nároky, které zahrnují také nošení ochranných prostředků přímo při masáži,“ vypráví Jelínková.

To jí práci znepříjemnilo. „V praxi to je spíše vysilující. Masér potom nezvládá více klientů tak, jak tomu bylo před krizí,“ stěžuje si.

Klientelu si přitom postupně vytvářela roky. „Se zákazníky si budujeme vzájemný vztah důvěry i přátelství. Zpočátku to chce mnoho trpělivosti, pokory a hodně lásky k povolání. Když se ale pro něco rozhodneme srdcem, není pro nás nic obtížné,“ zdůrazňuje masérka.

Mezi jejími zákazníky dominují ženy. „Ty totiž vyhledávají spíše relaxační masáže, na které se ve své práci zaměřuji,“ vysvětluje.

Pouze jeden z pěti jejích návštěvníků bývá muž. „Je to dáno asi i tím, že muži upřednostňují spíše „tvrdší“ masáže tak, aby to na jejich těle pocítili. Já provádím především jemné techniky, které působí na naše jemnohmotná těla,“ popisuje žena.

Jelínkovou podle vlastních slov nejvíce ovlivnila takzvaná Metamorfní technika. „Kvůli ní jsem se před lety rozhodla k poskytování masáží,“ doplňuje žena.

Nabízí však celou řadu masážních technik, které se zájemci konzultuje. „Velmi oblíbený je například manuální lifting obličeje nebo harmonizační masáž zad a šíje,“ vyjmenovává Jelínková.

Délka masáže je pro každého individuální. „V podstatě na ni stačí i pětačtyřicet minut. Člověk se za tu dobu pěkně uvolní a zrelaxuje. Nabízím také delší sedmdesáti až devadesáti minutové masáže. Ty jsou zase velmi vhodné pro lidi, kteří chtějí takzvaně vypnout a užít si tolik kýžený klid,“ pokračuje.

Obvykle pak přidává dalších dvacet minut meditace. „Klient se při ní dostává blíž k sobě samému a nastartuje tak sebe-léčivý proces. Znamená to dokonalé uvolnění těla, mysli i duše,“ popisuje.

I v době omezení služeb přitom lidé hledají možnosti uvolnění. Týká se to zvláště těch, co sedí celý den na home office. „Takovým mohu poradit jednoduché cvičení Makko-Ho, které v krátkém čase rozproudí energii v celém těle a jeho cvičení pomáhá i mě. Detailněji se o něm zmiňuji v pravidelném periodiku. K odběru se můžete přidat stažením checklistu Bolest zad? To už neznám! na www.masazeanjel.cz,“ doporučuje.

Jelínková provádí masáže jako vedlejší činnost. Současné vládní restrikce tak pro ni nejsou takovým problémem jako pro maséry, pro které to je primární způsob obživy. „Je to můj koníček. Moje zaměstnání je administrativní práce v kanceláři, takže na mnoho kompenzací nedosáhnu,“ uznává.

Sama má široké spektrum zájmů. Mezi její záliby patří mimo masáže Tai-či, tanec, ale je také velkým příznivcem saunování. Ráda se toulá po lesích, horách. Ve volném čase nepohrdne ani posezení se zajímavou knížkou.