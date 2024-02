Masopustní průvod v čele s medvědem a kapelou vyšel v úterý třináctého února z nádvoří muzea ve Vyškově. Za nimi vyrazila ve tři hodiny odpoledne spousta masek i dalších účastníků.

Průvod maškar prošel Vyškovem v úterý 13. února. | Foto: Deník/Stanislav Mrázek

Zájemci se připojovali do průvodu cestou na Masarykovo náměstí. Tam zatancoval a zazpíval dětský folklorní hanácký soubor Klebetníček z Vyškova. Do tance se přidávali postupně i další lidé v civilním oblečení i maskách. Dobrá nálada byla slyšet do všech koutů náměstí.

Pak se průvod vydal k místní knihovně, kde se všem dostalo náležitého občerstvení. Čas neúprosně plynul a průvod pokračoval zpět k muzeu, kde si zúčastnění pochutnali na dalších dobrotách.

Tato akce se konala ve spolupráci se studenty Gymnázia a SOŠZE Vyškov, žáky z vyškovské Základní školy Nádražní 5 a DFS Klebetníček.