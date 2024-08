Mateřinku v moderním duchu navrhla rousínovská projekční kancelář. Kolaudaci budova absolvovala v polovině června, zatímco první děti přivítá už v pondělí druhého září. Doposud jich přitom chodilo šestapadesát do dosavadních dvou tříd školky v budově základní školy.

„V Holubicích jsme na novou školku čekali dlouho. Prudký nárůst obyvatel v posledních deseti letech, kdy se k nám stěhovaly především rodiny s malými dětmi, vyvolal akutní potřebu postavit samostatnou budovu se čtyřmi třídami. To se nám letos podařilo a stavbu jsme dokončili,“ vysvětlila holubická místostarostka Ilona Marinčová.

„Další detašovanou třídu pro osmadvacet dětí máme v jednom z bytových domů a ještě jsme v loňském roce uvedli do provozu lesní mateřskou školu pod naší příspěvkovou organizací, kterou navštěvuje šestnáct dětí,“ doplnila Marinčová.

Šestadevadesát přijatých dětí

Přípravy na zprovoznění budovy jsou v plném proudu. „Do nově postavené mateřinky nyní stěhujeme dvě třídy ze „staré školky“ – tyto dvě jsme přes prázdniny přestavěli na čtyři třídy základní školy, spolu s moderním zázemím pro paní učitelky a tím jsme navýšili počet školních tříd na devět,“ informovala v pátek místostarostka Holubic.

V novostavbě čtyřtřídní mateřské školy se zahradou se bude v nastávajícím školním roce vzdělávat šestadevadesát přijatých dětí od tří let, další budou chodit do lesní mateřské školky a do třídy v bytových domech.

„Navýšená kapacita dvou nových tříd tak byla zcela zaplněna, přijali jsme všechny holubické tříleté děti. Náklady na nákup pozemku a na stavbu školky se vyšplhaly na 78 883 530 korun. Další náklady spojené s vybavením potřebným nábytkem, herními prvky a gastro zařízením, zatím nemáme vyčísleny,“ vyjmenovala Marinčová.

Nová školka získala jméno Cesta k živlům. „Nabídne našim nejmenším krásné, moderní, barevné a prostorné třídy, výdejnu jídla, jídelnu pro lesní školku, zahradu s pískovištěm, houpačkami a prolézačkami a také nádherný výhled na Holubice z velkých oken. Dětem a jejich učitelkám se v ní bude určitě líbit,“ ujistila místostarostka.

Dostupnost do Brna

Holubice se přitom potýkaly v posledních letech s výrazným růstem počtu obyvatel. „Obec se nachází v blízkosti moravské metropole. Právě perfektní dostupnost do Brna po dálnici D1 je podle mě jedno z největších lákadel mladých rodin,“ komentoval to před časem realitní makléř Tomáš Nechvátal.

Na Vyškovsku však navyšují od září kapacitu pro děti navštěvující školky například i v Ivanovicích na Hané. Její nárůst o pětadvacet míst umožnila přístavba tamní mateřinky.

Další přístavba vznikne u Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna. Na jejím rozšíření pracují dělníci na Koláčkově náměstí, kapacita tady naroste o padesát dětí. Původní objekt, který se rekonstruuje, pak získá čtyři místa navíc. Hotovo tam má být až příští rok.