/VIDEO/ Mateřská škola v Ivanovicích na Hané získala díky rekonstrukci kompletně novou kuchyni, ke které přibude nové oddělení s hernou i záchody. Nově vznikne i střešní zahrádka s výhledem, kde si děti budou moci pěstovat zeleninu nebo kytky. Práce budou hotovy na konci června. Rovněž se navýší kapacita školky.

Představba školy v Ivanovicích na Hané: vznikne herna i střešní zahrada | Video: Deník/Tomáš Kouřil

Stavba nového oddělení Mateřské školy v Ivanovicích na Hané začala, vzniknou úplně nové prostory. Rekonstrukce tak navazuje na nově vzniklou moderní kuchyň.

„Ve školce je nyní úplně nová kuchyně, kompletně vše se zlepšilo. Je tam nerezová výbava a vypadá to nádherně. Nyní navážeme stavbou zcela nového oddělení s dalšími možnostmi. Jsme rádi, že se nám to podařilo,“ uvedl s úsměvem starosta Ivanovic na Hané Vlastislav Drobílek.

Kromě kompletně nové kuchyně získá školka moderní záchody, hernu, lehárnu, ale i střešní zahrádku. Vzniknou v nově přistavěném oddělení.

„V nové budově se dělá přístavba celého jednoho oddělení pro pětadvacet dětí. Vznikne i zelená zahrádka na střeše. Bude tam prosklené zábradlí a vyvýšený záhon. Děti si tam mohou pěstovat svoje kytičky nebo zeleninu a budou mít pěkný výhled,“ popsal Drobílek.

Školka pojme více dětí

Díky přístavbě může školka pojmout více dětí. Město na ni získalo většinu prostředků skrze dotace. „Stálo nás to dvaadvacet milionů korun, osmnáct a půl jsme získali z dotací ministerstva financí. Navýší se kapacita naší školky na sto dětí, což by mělo být ideální. Jsme rádi, že se to podařilo, protože dotace na školky už přestávají být v kurzu, takže mám velkou radost, že jsme to na poslední chvíli stihli,“ vysvětlil starosta.

Někteří z místních přestavbu uvítali. „Jsem rád, že vedení města získalo potřebné peníze a využilo je k rekonstrukci. Vypadá to velmi dobře, jsem rád, že děti budou mít kvalitní podmínky," okomentoval například Jakub Bobál.

Kromě nových prostor a kuchyně vznikne i zcela nové zázemí na uchování potravin. Mateřská škola navíc bude mít k dispozici vlastní fotovoltaické články a elektřinu, kterou vyrobí, bude moci předávat i dalším budovám ve městě. Kompletně hotovo má být do třicátého června letošního roku.

Zdroj: Deník/Tomáš Kouřil