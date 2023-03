Přes meziroční růst nákladů a s tím souvisejících cen návštěvníci stále zaplňují restaurace na Vyškovsku. Například v restauraci při Slavkovském pivovaru zaplatí začátkem března za polední menu v podobě smaženého vepřového řízku, bramborové kaše a zeleninové polévky sto padesát korun. „I v této složitější době nám naši zákazníci zachovávají přízeň, za což jsme velmi rádi,“ sdělil obchodní ředitel pivovaru Zdeněk Vlček.

Řízek s bramboroovu kaší. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Slavkovský pivovar si letos připomínal deset let od svého založení. Zákazníci ve městě míří na jídlo do pivnice vystavěné na místě bývalého Panského pivovaru. Kuchyně je tady zaměřená převážně na jednoduché a kvalitní pokrmy hodící se do pivovarského prostředí. „Navýšení cen jídel jde ruku v ruce se zvyšováním vstupních nákladů,“ vysvětlil Vlček.

Za polední menu s řízky na různé způsoby zaplatí podobné částky také Vyškované. Například v Restauraci Rugby na Purkyňově ulici dají 159 korun za oběd, který zahrnuje smažený kuřecí řízek, bramborový salát s majonézou a hovězí vývar s nudlemi. Stejnou částku zaplatí také zákazníci restaurace Acapulco na Sušilově, kde si v poledním menu pochutnají na přírodním vepřovém řízku, šťouchaných bramborách a bramboračkou.

Sto padesát devět korun je cena také v populární hospodě Radegastovna Pirát na Dobrovského ulici ve Vyškově. Ke smaženému holandského řízku návštěvníci dostanou bramborovou kaši a uzenou polévku s kroupami. V restauraci Adélka v Pustiměři byl poslední únorové dny součástí obědového menu za 179 korun smažený vepřový řízek, bramborová kaše, listový salát a hrachová polévka se slaninou.

Někteří lidé na Vyškovsku už každodenní utrácení v hospodách a restauracích více zvažují. Jídlo si místo toho častěji připravují sami. „Meníčka jsme omezili a raději si vaříme do práce doma. Manžel, který má slušný příjem, se také raději nají doma,“ prozradila třeba Petra Ostřanská z Rousínova.

Obecné trendy u cen obědů v restauracích sleduje také ekonom Lukáš Kovanda. „V uplynulých dvanácti měsících cena průměrného oběda v České republice vylétla ze 153 korun v ledna minulého roku až na 178 korun letos v lednu. Tento rok je třeba počítat s dalším růstem, ovšem bude daleko slabší než loni. Do konce letoška stoupne průměrná cena na nějakých 192 korun,“ uvažoval odborník.

Jako příčinu uvádí, že provozovatelé gastropodniků do cen započtou i letošní rapidní inflaci, nadále drahé energie či pokračující růst mezd jejich zaměstnanců. „Drahé ceny obědů ovšem část zákazníků odradí a budou si jídlo například častěji připravovat doma. V příštím roce by růst cen obědů měl být už jen velmi mírný, skoro neznatelný, takže do konce roku 2024 by průměrně zdražil na 198 korun,“ shrnul Kovanda.

Důvodem, proč už mezi loňským prosincem a letoškem rostly ceny obědů jen nepatrně, je podle něj hlavně to, že zpomaluje jak zdražování potravin, tak energií. Provozovatelé si to tedy mohli dovolit.

„Také se báli dalšího odlivu zákazníků, které by výrazněji zdražený oběd už mohl nadobro odradit od návštěv dané restaurace. Leden je totiž tradičně měsíc, kdy jsou lidé zvláště citliví na cenu. Po vánočním a silvestrovském hýření a často i přejídání se snaží právě na jídle ušetřit, takže případné zdražení je v lednu odradí mnohem spíše než v prosinci,“ dodal ekonom.