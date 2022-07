V součtu tak řidiči museli platit přes devět milionů. „Přestože město, které je provozovatelem systému, na tento preventivní nástroj upozorňuje už několik týdnů, mnohé řidiče to ke zpomalení nemotivovalo,“ komentovala dosavadní statistiky mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Pozitivního dopadu si ale všímají obyvatelé Velešovic. Ti se na měřený úsek napojují z vedlejší silnice vedoucí od jejich obce. Kvůli rychle jedoucím autům to často bylo nebezpečné. Své o tom ví například obyvatelka vsi Radka Saunders, jejíž manžel se synem tady před lety skončili po nehodě zranění. Vliv měření chválí. „Hned od spuštění radarů provoz výrazně zpomalil a naše rodina si to nemůže vynachválit. Výjezd je mnohem bezpečnější. Když je po ránu provoz hustý, tak díky tomu, že auta jedou pomaleji. Jsou pak často ochotnější nás nechat projet, takže my jsme za změnu vděční,“ prohlásila Saunders.

Radar u odbočky na Velešovice: Mám větší jistotu, že auta jedou 70, říká řidička

Na radary dohlížejí městští strážníci ve Slavkově. Denně evidovali v průměru až tři sta padesát řidičů, kteří sešlápli plyn více než mohli. „V době prázdnin a tedy i klidnější dopravy je počet nižší, když máme padesát až sto padesát přestupků denně,“ doplnila velitelka strážníků Radmila Fialová.

Rekordman jel skoro 130

Většina provinilců podle ní projede měřeným úsekem rychlostí kolem devadesáti kilometrů za hodinu. „Rekordmanem se stal řidič, který se nebál rychlosti 129 kilometrů v hodině. Takovému pirátovi již hrozí odebrání řidičského průkazu. Za překročení o padesát kilometrů pak policisté udělují pět trestných bodů,“ dodala Fialová.

MĚŘENÍ NA I/50

Trestá překročení 70 km za hodinu.

Pokuta – 600 až 900 korun.

Kolem křižovatky I/50 a III/3836.

Má zajistit bezpečnost řidičů odbočujících od Velešovic.

Dopravní expert Pavel Čížek z jihomoravského Besipu očekává, že díky měření množství přestupků postupně klesne. „Nedomnívám se ale, že se situace zcela vyřeší. Přestupky budou i tak. Předpokládám, že ve směru na Slavkov, kde končí před měřeným úsekem možnost předjíždění, problémy přetrvají,“ dodal Čížek.

Umístění radaru zařizovali zástupci Slavkova u Brna na žádost Velešovických, v ostrém provozu funguje od konce května. Na nemožnost napojení se na silnici I/50 si stěžovali obyvatelé obce dlouhodobě.

Slavkovanům upraví nepřehlednou křižovatku. Omezí i parkování

Zatím vzdálená je na křižovatce I/50 a III/3836 akce státních silničářů, kteří už ohlásili plány na úpravy včetně vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů. „Stále vykupujeme pozemky a provádíme majetkoprávní agendu, což není jednoduchá záležitost,“ vysvětlil stav příprav za Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.