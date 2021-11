„Před několika lety vyjel můj manžel směrem na Brno pouze čtyřicetikilometrovou rychlostí. Hned pod křižovatkou ho ale vyrazilo ze silnice jiné auto pět metrů do pole. To naše bylo na odpis a manžel i syn skončili v nemocnici. Nepojištěný slovenský řidič s falešnými doklady předjížděl ve sněhu do kopce směrem ke křižovatce příliš rychle, dostal smyk a nad vozidlem ztratil kontrolu,“ vzpomínala žena na nepříjemný zážitek.

Obzvlášť právě auta se slovenskou registrační značkou mají podle jejích zkušeností tendenci pospíchat a chovat se na silnici jako na pokračující dálnici. „Řidiči přijíždějí rychlostí devadesát až sto deset kilometrů v hodině. Z Velešovic přitom uvidím jen kousek pod kopec, protože se prudce svažuje. Myslíte si proto, že máte z obou stran volno, vyjedete, a najednou máte za zadkem oktávii, kterou jste neviděli. Ta má pak co dělat, aby do vás nenaletěla, protože ani její řidič neviděl, do čeho se řítí,“ pokračovala Saunders.

Zavedení úsekového měření proto podporuje, i když ho nevidí jako samospásné. „Když totiž přijedou policisté měřit rychlost, řidiči se navzájem kolegiálně varují blikáním, takže přestupků pak zaregistrují mnohem méně, než je tam obvyklé. Celkové zpomalení v tomto úseku by mohlo pomoci kolonám, které se tam ve špičce tvoří. Zpomalení dopravy by ale pořád nepomohlo lidem z Velešovic vyjet směrem do Slavkova, protože při stabilní dopravě tam je mezer z obou stran současně jako máku,“ vyprávěla obyvatelka Velešovic.

NEBEZPEČNÁ KŘIŽOVATKA



Měření na úseku křižovatky I/50 a III/3836 podpořili zastupitelé.



Maximální povolená rychlost je na 70 kilometrů v hodině.



Někteří řidiči ale projíždějí i přes 100 kilometrů.



Stavební úpravy plánují také státní silničáři.



Křižovatka je nebezpečná a nepřehledná.

Zástupci obce a města jsou kvůli problému v kontaktu dlouhodobě. „Radar je vždy nepopulární a vyvolává řadu diskuzí, ale statistiky nehod a naměřených top speedů hovoří jasně. Slušný řidič, který pozná dopravní značku s číslovkou sedmdesát, případnou změnu ani nepostřehne,“ prohlásil starosta Slavkova Michal Boudný.

Také Radka Saunders potvrdila, že nájezd na I/50 je opravdu nepřehledný a nebezpečný. „To, že jsme tenkrát přišli o auto, není až taková tragédie, vozidlo se můžeme koupit další. To, že manžel má po té zkušenosti potíže vydat se kamkoli za sněhu, už ale nikdo nenapraví. To asi pochopí jen ten, kdo musel bezmocně sledovat, jak se na něj a na jeho malé dítě v sedačce řítí neovládané auto, kterému nelze nikam uhnout,“ doplnila žena s nadějí na brzké řešení.

To nespočívá jen v měření. Státní silničáři aktuální plánují alespoň úpravy v podobě připojovacích pruhů. „Paní starostka mi vysvětlovala, že tam prý kvůli nepřehlednosti nemohou dát kruhový objezd, ale já si nedokážu představit jiné řešení, které by skutečně efektivně dopravu zpomalilo a přeorganizovalo tak, aby to bylo bezpečné,“ dodala Radka Saunders z Velešovic.

V čele statistik nehodovostí dlouhodobě dominují mimo jiné právě křižovatky. „Otázka, proč tomu tak je, není úplně jednoznačně zodpověditelná. Faktorů je vždy více a ne vždy je z rizikové situace havárie. Velkou mírou je nedodržení zákona nejen v podobě vyšší rychlosti, ale také nevěnování se řízení. Také se na všem podepisuje agresivita. Řidičům bych hlavně poradil, že je nutné dodržovat všechna pravidla, soustředit se na jízdu a zbytečně neriskovat,“ apeloval krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.

Úsekové měření je podle jeho názoru důležitý faktor. „Řidiče to donutí stanovanou rychlost dodržovat. Jsou ale i jiné možnosti, jak na ně působit a realizované opatření je vždy jakýmsi optimem z možných variant. Z hlediska bezpečnosti a BESIP je dodržení rychlostních limitů důležité pro všechny účastníky silničního provozu,“ dodal Čížek.