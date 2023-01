Před časem už zástupci vedení města prezentovali obyvatelům Dědic možnost obnovy někdejší školy do historické podoby. „Záleží samozřejmě na jejich podnětech. Možností k využití je mimo jiné komunitní centrum, kde by se lidé scházeli nebo umístění soukromé mateřské školy. Dále to je i ordinace stomatologa,“ doplnila starostka.

Mladí zubaři často nemají smlouvy s pojišťovnami, jejich služby si tak nemohou dovolit hlavně penzisté a matky samoživitelky. Vyškované však zároveň potřebují dalšího pediatra. „Další návrhy zahrnují také cukrárnu nebo kavárnu,“ dodala Šulcová.

Objekt na náměstí Svobody stojí na strategickém místě. Třípodlažní stavba je řešená jako uzavřený blok s vnitřním dvorem, je zděná a má sedlovou střechou. Původně ji vlastnil kraj, kvůli slučování škol však budovu označil jako nepotřebný majetek, aby ho od něj zhruba před pěti lety odkoupilo město za téměř devět a půl milionu korun.

Klenot v srdci Dědic

Podle místostarosty Romana Celého je nyní stavba stabilizovaná. „Její statika není ohrožená. V bývalé škole je v současnosti archiv stavebního úřadu nebo potravinová sbírka pro charitu,“ komentoval Celý.

O tématu budoucnosti školy diskutovali na posledním zasedání také vyškovští zastupitelé. Opoziční zastupitel Břetislav Usnul poukazoval na chybějící jasné vize a termíny. Dle Celého sice ještě není připravený přesný harmonogram, ale město podle něj usiluje o záchranu budovy a její budoucí využití. „Škola bude klenotem v srdci Dědic,“ prohlásila na jednání také starostka Šulcová.

Střední zdravotnická škola fungovala v centru Dědic dekády, své dveře otevřela svým studentkám poprvé už v roce 1973. Stavaři postupně dostavovali školní jídelnu a Domov mládeže. Roku 2004 se škola sloučila se střední odbornou školou, ale ponechala si nadále své obory i budovu.

Zásadním zlomem byl první červenec 2012, kdy došlo ke sloučení gymnázia na Komenského náměstí se Střední školou zdravotnickou a zemědělsko-ekonomickou na náměstí Svobody. „Rozhodnutí vyvolal ubývající počet žáků na odborné škole a lepší využití nemovitostí při jednom subjektu. Vzniklo tak současné Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, které budovu v Dědicích opustilo,“ vysvětlila pozadí mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.