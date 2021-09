„Našemu městu totiž chybí prostor či vyhřívané skleníky. Nahlédli jsme do celého systému přípravy, výsadby a následné péče o mobilní zeleň. Kolegové ze Znojma používají speciálně namíchanou zeminu ideální pro jihomoravské klimatické podmínky,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí ve Vyškově Jiří Kutálek.

Starost o zeleň mají pracovníci města třeba v Ivanovicích na Hané, rozhodující jsou přitom jejich počty. „Všechno to je o náročné údržbě, na kterou dlouhodobě nemáme dost lidí. Díky pokročilejší technice ale své úkoly zvládají,“ potvrdil redakci ivanovický starosta Vlastislav Drobílek.

Svůj kousek zeleně hledají v městské zástavbě Vyškované i obyvatelé dalších měst v regionu. Mnozí ji totiž postrádají. „Například ve Vyškově mi centrum dlouho připadalo bez dostatku zeleně trochu smutné. V mnoha dalších městech to je ale podobné, je to širší problém,“ komentovala třeba Jana Hrdá.

