Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Změny postupně zasahují do celého hřbitovního areálu, nezastavily je ani problémy spojené s pandemií nového koronaviru. Železnou vstupní bránu tam repasoval a opravil řemeslník Oldřich Bartošek, který jinak sídlí v Křenovicích na Vyškovsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.