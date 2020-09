Velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček s tím nesouhlasí. „Pěším pochůzkám se samozřejmě věnujeme. Nemá ale smysl, aby naši strážníci chodili hodiny po městě. Když je navíc povolána hlídka, čeká se, že vyrazí hned a nebude jí trvat dvacet minut, než se dostane k autu,“ komentoval Sedláček.

Role strážníků v ulicích je podle mnohých preventivní. „Vím, že by jich na to město potřebovalo větší počet, ale i tak by dobře působilo, kdyby se městští policisté pohybovali více pěšky. Byli by pak viditelní alespoň v rušnějších částech města. Dobře by působili také jako prevence kriminality,“ uvedl opoziční zastupitel Libor Bláha.

Podle starosty Karla Jurky ve městě v minulosti řešili nedostatečný počet městských strážníků. „Myslím si ale, že se to podařila napravit,“ dodal starosta.

O dění ve městě mají policisté dobrý přehled. „Masarykovo náměstí máme třeba dostatečně pokryté kamerovým systémem. Není proto tak nutné, aby se po něm naši lidé tak často pohybovali,“ uvedl pro příklad velitel strážníků.

Podle něj jsou přitom oblasti, na které se policisté obzvláště zaměřují. „Je to třeba Sídliště Osvobození. Pokud má ale někdo nějaký konkrétní podnět ohledně naší činnosti, může se s tím obrátit přímo na mě. Vše mu vysvětlím,“ zdůraznil velitel městských policistů Petr Sedláček.

Strážníci ve Vyškově stejně jako v jiných městech dohlížejí na dodržování veřejného pořádku a pravidel občanského soužití. Souvisí s tím dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, odhalování přestupků či jiných správních deliktů, ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení nebo obsluha kamerového dohlížecího systému. Pomáhají například i s odchytem toulavých zvířat nebo evidencí jízdních kol.