S uzavřením silnice 416 z obchvatu na Křenovice musejí od středy počítat řidiči ve Slavkově u Brna. „Akce souvisí se stavbou nového obchodního centra,“ uvedla mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Provoz se vrátí do normálu až sedmého června. | Foto: město Slavkov u Brna

Nový supermarket budou stavět u slavkovského Zahradního centra. Objížďka do Křenovic je vedena přes Holubice nebo Vážany nad Litavou. Výjimku má dopravní obsluha, které je povolen vjezd do firem v průmyslovém areálu U Splavu. Týká se to například vozidel zajišťujících zásobování nebo opravárenské služby.