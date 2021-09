Pacienti s bolestí hlavy by měli nejprve navštívit praktického lékaře, na jeho doporučení pak eventuálně neurologa. Pokud jde o pacienty s komplikovanou nebo na běžnou léčbu nereagující bolestí hlavy, je na místě kontaktovat některé z center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Jejich seznam je dostupný na internetu, je to například na stránkách www.omigrene.cz a www.migrena-help.cz.

Nemám informace o tom, že by byly nějaké krajové rozdíly.

V případě, že pacient s migrénou vypozoruje, že mu nějaké jídlo vadí, měl by je z jídelníčku vynechat. Nejčastěji pacienti referují potíže po požití alkoholu, některých sýrů, čokolády.

Předejít migrenózním záchvatům úplně nelze, ale jistě se lze vyvarovat určitých spouštěčů, které jsou ale též individuální. Obvykle je to výše zmíněný stres, nevyspání, dehydratace, někdy to mohou být vlivy počasí či některá jídla.

Stres spojený s pandemií zvyšuje riziko migrény pro obyvatele Vyškovska stejně jako ve zbytku kraje. Potvrzuje to také Helena Waszniowská, která působí jako neuroložka ve specializovaném centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při Nemocnici Jihlava.

