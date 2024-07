Adrenalinové chvíle zažili z neděle na pondělí například manželé Fajtlovi z Brna. „Odjeli jsme z chalupy a asi tři hodiny poté nám známí volali, že je tady boží dopuštění. Z potoka se udělala během chvíle dvouramenná řeka a do stavení nám teklo asi půl metru vody. Měli jsme obavy o sousedku. Bude jí osmdesát, měla strach, nakonec ji z domu vynesli hasiči. Snažili jsme se zachránit co se dalo a něco odkládat na výše položená místa, ale moc věcí se nám zachránit už nepodařilo,“ řekla před pondělním obědem Šárka Fajtlová.

O několik desítek metrů dál na nábřeží potoka pomáhali s úklidem bahna místním lidem desítky hasičů. Hadice a čerpadla jely na plno. Před některými domy stále zůstávaly pytle s pískem.

Na lidech ze zatopených domů už bylo znát, že mají za sebou bezesnou noc a nedostává se jim sil. „Co vám na to mám říct? Je to strašné. Bydlím zde dva roky a teď taková spoušť. Nezlobte se, nemám sílu to teď komentovat. Jsem z toho ještě celá špatná. V domě bahno, zahrada pod vodou. Jsou tu ale lidé, co dopadli hůř. Dům jsem na noc musela opustit. Postarali se o mě v budově školky,“ popsala nedělní bleskovou povodeň jedna z milonických žen, která si nepřála zveřejnit jméno.

S odklízením bahna, čerpáním vody a vysoušením zatopených prostor počítají v obci s necelými čtyřmi stovkami obyvatel ještě v následujících dnech. Přitom se ve velkých obavách dívají na zataženou oblohu. Snad už se obci další bouřka vyhne.

Podle místních obyvatel je koryto potoka zanešené. „Mluví se o tom tady roky. Koryto je zanesené a zarostlé. Když přijde větší voda a přinese s sebou nečistoty, tak v potoce zůstanou. Teď se pár let nic nedělo, bylo sucho a nebyl sníh. Ale v minulosti už se potok rozvodnil několikrát. Neříkám, že by prohloubené koryto obec od této povodně zachránilo, napršelo během chvíle velké množství vody, ale dopady a škody nemusely být tak velké. Vždyť se tu říkalo, že dřív potokem projel vůz s koňmi a dnes?“ poznamenal při odklízení bahna jeden z milonických mužů. Jméno si také nepřál zveřejnit.

close info Zdroj: Deník/Jan Charvát zoom_in Milonice na Vyškovsku vypláchla v neděli blesková povodeň.

Podle starostky Veroniky Škeříkové se o úpravu koryta potoka Hvězdličky ve zmíněné části Milonic, Hrubé straně, snažilo vedení obce dlouhodobě dohodnout s Lesy České republiky. Projekt sanace však byl dosud u ledu. Naposledy se velká voda prý obcí prohnala zhruba před patnácti lety. „Už předchozí vedení obce u lesníků urgovalo údržbu koryta a úpravy v nejníže položené části obce, kterou teď vypláchla velká voda. Na neudržovaný stav jsme upozorňovali i letos, je to problém, o kterém víme. Teď se toto téma otevřelo znovu. Snad se něco změní,“ doplnila Škeříková.

Milonický místostarosta Josef Svoboda poznamenal, že problém je také nízký profil dvou mostků, které jsou v postižené lokalitě ve vlastnictví obce. „Jejich rekonstrukce je však v současnosti bohužel mimo naše možnosti. Bez dotaci ji zvládnout nemůžeme. Kolik by to stálo? Minimálně dvacet milionů,“ dodal na závěr Svoboda.