Za akcí stojí Chris Delattre. Pochází z Francie, ale žije v Olomouci. „Festival se koná již deset let, ve Slavkově ho pořádáme už potřetí. Na místě máme tentokrát pětačtyřicet prodejců. Je to jedinečná událost i díky kulisám zámku,“ chválí Delattre.

Právě tady zahajuje celou sezonu čokoládových festivalů, která pokračuje napříč republikou. Na jihu Moravy to budou od jednadvacátého do třiadvacátého října Valtice na Břeclavsku a od jedenáctého do třináctého listopadu zase Znojmo.

Jak se vlastně zrodil nápad na čokoládový festival? „Geniální nápady vznikají jednoduchou myšlenkou. Pořadatel zkrátka miluje čokoládu a od toho už nebylo daleko k festivalu,“ směje se Delattre.

Akce si získala také Jaroslava Němce. „Čokofest se stal největší sladkou akcí v zemi. Loni jsem na něm byl v Hradci Králové, také tam byla pestrá škála různých čokolád,“ popisuje Němec, který je známý také pod přezdívkou Maxijedlík.

Čokoládové nářadí

Do Slavkova zamíří v sobotu za překonáním rekordu v pojídání čokoládových pralinek. „Světový rekord je 0,893 kilogramu za sedm minut. Já už jsem například spořádal osmašedesát rumových kuliček za pět minut. V sobotu to bude hodně extrémní, protože budu dělat rekord a potom ještě jednou zopakuji to samé s diváky,“ vysvětluje jedlík.

Pokus o rekord začíná po druhé hodině odpoledne, diváci se zapojí ještě o dvě hodiny později. Maxijedlík Němec se už nyní moc těší, letos to bude jeho první taková akce. „Čokoládu totiž jinak mimo soutěž vůbec nejím. O to víc mě to bude bavit. Snažím se jíst přes týden zdravě zeleninu a vegetariánská jídla, zatímco o víkendu zhřeším právě na soutěži,“ popisuje detaily své přípravy.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Mezi prodejci čokolády poutá pozornost čokoládové nářadí. Zabalené vypadá na první pohled k nerozeznání od skutečných kusů. K zakoupení jsou také četné další čokoládové sady. „Z čokolády nabízíme také miniatury značkových aut a motorek,“ láká užaslé kolemjdoucí prodejce u stánku firmy Čokolandia.

Pokračuje také pestrý doprovodný program, který zastupuje například brněnská zpěvačka Adéla Charvátová. Bez vstupenky na čokoládový festival se zájemci přes nádvoří do zámku nedostanou, volnou cestu ale mají přes stále volně přístupný zámecký park.

Pokud však spojí návštěvu festivalu s prohlídkou historické památky, získávají výhody. „Máme již milou tradici, že návštěvníci Čokofestu získají při předložení vstupenky na tuto akci o tomto víkendu desetiprocentní slevu na vstup do naší nejznámější prohlídkové trasy. Je to prohlídka Historické sály, která mimo jiné zahrnuje i sál, kde bylo podepsáno příměří po Bitvě u Slavova či prostory, ze kterých Napoleon Bonaparte pronesl svůj slavný vítězný projev po zmíněné bitvě,“ potvrzuje ředitelka slavkovského zámku Eva Oubělická.

Zatímco v pátek pořadatelé otevřeli od tří odpoledne pouze na čtyři hodiny, v sobotu zaplní účastníci nádvoří od desíti dopoledne do devatenácti a v neděli zase od deíti až do sedmnácti. Součástí programu jsou také workshopy, děti si mimo jiné vyzkouší výrobu čokoládového brownies.

PROGRAM O VÍKENDU

Sobota 23/09:



● 10:45 : Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků.

● 11:00 : Foodblogerka Lahodnosti.cz Kveta Vondrákova - kreativní a zdravé vareni s čokoládou.

● 11:15 : Soutěž.

● 11:30 : Foodblogerka Lahodnosti.cz Kveta Vondrákova - kreativní a zdravé vareni s čokoládou.

● 12:15 : Soutěž.

● 13:15 : Foodblogerka Lahodnosti.cz Kveta Vondrákova - kreativní a zdravé vareni s čokoládou.

● 13:45 : Los Amigos.

● 14:15 : Za jak dlouho sní Maxi Jedlík 1 kg pralinek?

● 14:30 : Ochutnáváme netradiční marmelády od Jany Pavlůskové.

● 15:00 : Los Amigos.

● 15:30 : Když se Burgundsko potká s čokoládou.

● 15:50 : Los Amigos.

● 16:15 : Kdo bude rychlejší než Maxi Jedlík?

● 16:30 : Markéta Mutinová (Smoothie & Candy) : Ochutnávka RAW Lízátek s lyofilizovaného ovoce.

● 17:30: Los Amigos.

● 17:30 : Když se Burgundsko potká s čokoládou.

● 18:00 : Los Amigos.

● 18:30 : Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí)



Neděle 26/09:



● 10:45 : Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků.

● 11:00 : Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí).

● 11:30 : Soutěž.

● 11:45 : Ochutnáváme netradiční marmelády od Jany Pavlůskové.

● 12:15 : Soutěž.

● 13:30 : Foodblogerka Lahodnosti.cz Kveta Vondrákova - kreativní a zdravé vareni s čokoládou.

● 14:00 : Vystoupení Adéla Charvátová.

● 14:30 : Foodblogerka Lahodnosti.cz Kveta Vondrákova - kreativní a zdravé vareni s čokoládou.

● 15:00 : Vystoupení Adéla Charvátová.

● 15:30 : Foodblogerka Lahodnosti.cz Kveta Vondrákova - kreativní a zdravé vareni s čokoládou.

● 16:00 : Vystoupení Adéla Charvátová.

● 16:15 : Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí).

● 16:45 : Kdo si odnese 5000,-Kč z Čokofestu?