/FOTO/ Úctyhodné jubileum. Již sté narozeniny oslavila devětadvacátého března Josefa Reichmanová z Bučovic. V uplynulých dnech jí pogratulovali také zástupci města.

Již sté narozeniny oslavila devětadvacátého března Josefa Reichmanová z Bučovic. | Foto: Město Bučovice

„Bylo nám velkou ctí strávit s paní Reichmanovou pár chvil, poslechnout si vyprávění o jejích životních zážitcích a také popřát hlavně zdraví a spoustu elánu do dalších let. Bylo to velice milé setkání, děkujeme za ně i za milé přijetí. A ještě jednou gratuluji,“ komentoval bučovický starosta Jiří Horák.

Dosud nejstarší ověřenou osobou z České republiky byla přitom Marie Bernátková, která se dožila věku sto jedenácti let. Nejstarším známým mužem byl pak v tuzemsku Josef Flandera, který se dožil sto sedmi let.