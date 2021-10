/FOTO/ Zhruba čtyři tisíce hektolitrů piva ročně vyprodukoval před pandemií Slavkovský pivovar. Návrat zákazníků se však i po letním oslabení striktních omezení jeho provozovatelům nedaří. „Uzavírání restaurací, hospod a výčepů pro nás mělo fatální důsledky a to nemluvím o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, který totálně pohřbil prodej piva z okýnka. Od květnového otevření se snažíme všemožnými způsoby lákat lidi do hospod, ale není to jednoduché. Úplně se nedaří dostat na předchozí čísla a navíc nedostatek personálu dává vznikat novým problémům. Doufejme, že následující opatření nebudou tak drastická a situace se uklidní,“ uvažoval nad budoucností obchodní zástupce pivovaru Zdeněk Vlček.

Pivovar. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Kočí

A může být hůř. Případný návrat přísných omezení by byl pro minipivovary fatální. Jsou totiž zranitelnější než velké podniky, které mají zpravidla silnější rezervu. „Pokud na podzim udeří další vlna pandemie, může to být pro desítky minipivovarů likvidační, neboť jsou finančně stále vykrvácené. Další plošnější uzavírky by je už nadobro dorazily,“ varoval ekonom Lukáš Kovanda.