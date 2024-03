/VIDEO/ Při březnové debatě s ministrem vnitra Vítem Rakušanem zaujal ve Vyškově pozornost jeden z účastníků v publiku. Zatímco údajně přišel na akci připravený ministra zkritizovat, po jeho vystoupení prozřel. Později se však ukázalo, že to byla pouze předem nachystaná scéna. Podívejte se na video.

Muž v trumpovské kšiltovce s nápisem "Make America great again" se představil pod jménem Viktor Slepecký. | Foto: youtube printscreen

Autorem myšlenky byl Jan Špaček, který následně celou situaci podrobně popisoval na svém youtube kanálu. „Přihlásím se o slovo jako první a svým příspěvkem odlehčím atmosféru, pak ale přijde na řadu Robertův příspěvek. Ten svou upřímností a ryzími emocemi vzbudí obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích ministra Rakušana a to je náš cíl,“ vysvětloval Špaček.

Zdroj: Youtube

Muž v trumpovské kšiltovce s nápisem "Make America great again" se během debaty skutečně přihlásil o slovo. Představil se pod jménem Viktor Slepecký.

„Byl jsem pevně rozhodnutý vám to tady pěkně spočítat za to, jak jste nám rozprodali republiku. A za to vaše pravdoláskařství, ty řeči furt dokola a že toho máme plné zuby, a že to tak je pětatřicet let od Havla po Fialu a Rakušana. Ještě když jsem vcházel do těch dveří, byl jsem opravdu pevně přesvědčený, že do toho půjdu,“ říkal, když se dostal k mikrofonu.

Dále však pokračoval. „Přiznám se ale, že když jsem se ocitl tady mezi tolika lidmi, byl jsem překvapený nejen návštěvou, ale i tím, že jste tady skutečně narovinu reagoval,“ pokračoval muž.

Překvapil pak mimo jiné i svým dotazem. „Moje otázka je odvážná a manželka mě doma asi zabije, ale můžete mi podat ruku?“ zeptal se Rakušana. Tem mu vyhověl a skutečně si s ním ruku podal.

Podali si spolu ruku

Zároveň ministr na situaci upozornil na svém facebooku, kam umístil video. „Lidí, co mi to na Debaty bez cenzury přišli spočítat, bylo víc. O to víc mě těší, že to občas skončí i podanou rukou,“ komentoval Rakušan

Video na facebooku ministra nasbíralo jedenáct tisíc shlédnutí a lidé k němu připojili tři sta šedesát komentářů, kde se už někteří pozastavovali nad věrohodností chování kajícího se muže. „To je dobrý křoví, odkud je ten herec?“ ptal se jeden z diskutujících.

V Besedním domě se objevil také autor celé myšlenky Jan Špaček.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Špaček na svém videu vše shrnoval. „Máme tisíce liků, sdílení a stovky komentářů. Je to úžasný příběh chlapa, kteří přišel v přímém přenosu na to, že nepotřebuje tu svoji pravdu, ale tu správnou pravdu,“ řekl mimo jiné.

Vít Rakušan absolvoval debatu ve vyškovském Besedním domě čtvrtého března. Setkání bylo součástí naplánovaných debat s lidmi, ministr se jich letos zúčastnil mimo jiné také v Karviné, Sokolově, Mostě a České Lípě.