Regionálních dotazů se v první hodině a půl ministr prakticky nedočkal. Možná i proto, že lidí přímo z Vyškova, kteří se na výzvu jednoho z diskutujících později postavili, byla na místě odhadem slabá polovina. „Pokud nás ženete do války, jak je na ni náš národ připraven?“ zakřičel mimo mikrofon jeden z příchozích. Další měli za to, že konflikt na východě Evropy není záležitostí České republiky a ta by se měla držet stranou.

„Často slyším výhrady, že navštěvujeme města, kde se lidem nežije dobře. V případě Vyškova to rozhodně neplatí. Podle dat ohledně spokojenosti úrovně života patří vaše město do první třetiny v republice. Jsem otevřený všem otázkám. Ježděním po kavárnách bychom možná získali potlesk, ale určitě ne debatu bez cenzury,“ zahájil setkání Rakušan.

Vít Rakušan odpověděl, že současná vládnoucí garnitura se staví na stranu Ukrajiny jako oběti. Za válečného agresora jednoznačně označil ruského prezidenta Vladimír Putina, s tím, že by se za své činy měl zodpovídat přes soudem v Haagu. „Ten, kdo zahájil agresi na Ukrajině, bylo Rusko. Udivují mě úvahy, že naše vláda nebo snad Evropská unie někoho někam žene. Věřím, že když Ukrajinu podpoříme zbraněmi a ekonomicky, tak u nás žádná válka nebude,“ odpověděl vicepremiér.

Ministr vnitra Vít Rakušan diskutoval ve Vyškově. V Besedním domě se v pondělí probírala se válka na Ukrajině, přijetí eura i FBI.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Dodal, že je ale zároveň velmi krátkozraké myslet si, že se České republiky konflikt několik set kilometrů od našich hranic netýká. „Jsem pyšný na naše občany, kteří Ukrajincům a jejich rodinách podali pomocnou ruku. Naštětsí je mezi námi tolik lidí, kteří mají morální kompas nastavený správně,“ poznamenal Rakušan.

Silničáři na jihu Moravy při soutěžích ušetří. Je pak na více oprav cest a mostů

Po této odpovědi se sálem rozléhal potlesk, který však přehlušovaly hlasité výkřiky a pískot odpůrců současné vlády. „Tato vláda je vlastizrádná!“ dunělo prostorem. Ostře Rakušanovi oponoval například politický aktivista a pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel. „Tato pomoc ale neznamená posílat na Ukrajinu zbraně za desítky miliard korun. Vy to nechápete? Čím víc zbraní se tam pošle, tím víc lidí na Ukrajině zemře,“ řekl.

Další z diskutujících otevřel téma důchodové reformy. „Myslíte si, že dělník může pracovat do sedmdesáti let? Vyžít jen ze svého důchodu nebo žena na mateřské,“ zajímalo muže středního věku.

Markéto, děkujeme za halu. Nápis na zdi v Brně jako od Tima má nové pokračování

Podle Rakušana současná vláda navyšování důchodů nezastavila. Zároveň stále stojí před rozhodnutím, jak dosavadní důchodový systém upravit tak, aby fungoval i v příštích dekádách. „Nyní jde z každé koruny, co stát vybere, čtyřicet haléřů na důchody. V této chvíli průměrný důchod za posledních třicet let poprvé dosahuje poloviny průměrné mzdy. Je ale otázkou, jestli se chceme zadlužit nebo systém nastavit tak, aby byl udržitelný a efektivnější. I pro lidi střední generace,“ poznamenal Vít Rakušan.

Oldřicha Hudce z Vyškova zajímala korespondenční volba. Tu chtějí poslanci uzákonit od příštího roku a spousta lidí o ní nemají představu, jak by měla fungovat. „Kdo tady nebydlí a žije v zahraničí nám bude říkat, kdo tady bude vládnout?“ podivoval se muž.

Záplava bledulí na Vyškovsku. Jaro zavítalo do Rakoveckého údolí mimořádně brzy

Vít Rakušan mu odpověděl, že ti samí lidé mohou v tuto chvíli volit, když zajdou na zastupitelský úřad v cizí zemi. Nový zákon, pokud projde, jejich počet nezvýší. Uvedl, že voličská základna zůstane stejná. „Jen dojde k zjednodušení provedení způsobu volby. Rozsah lidí co mohou volit se nemění. Jako příklad bych uvedl například Austrálii, kde lidé kvůli volbám musí jezdit tisíce kilometrů daleko,“ dodal politik.

O chvíli později odpovídal na dotaz snížení věkového limitu u voleb. Podobně jako v Rakousku, kde smějí volit už šestnáctiletí. „V současné koalici na to není jednotný názor. S posunem věku u pasivního volebního práva se nabízí i otázka snížení věkové hranice do poslanecké sněmovny ze současných jednadvaceti na osmnáct let. Politika má být pro mladé, nejsou tak zatížení komplexy jako třeba moje generace. Vybízím mladé lidi, aby do politiky šli a to naši generaci vystřídali,“ odpověděl na dotaz ministr vnitra.

Ministr vnitra Vít Rakušan diskutoval ve Vyškově. V Besedním domě se v pondělí probírala se válka na Ukrajině, přijetí eura i FBI.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Dalšího příchozího zajímalo, jak se se současná vláda staví k přijetí eura. „Ta debata tady není ani po dvaceti letech. Chybí legislativní analýza, podle které by se naše republika rozhodla. Není shoda. Cesta k zavedení eura by měla otevřít pro Českou republiku něco, co je výhodné a prospěšné,“ poznamenal k tomuto dotazu Rakušan. „Ty jsi Čech?“ neudržel se postarší muž v jedné z předních řad před pódiem.

Na nedávnou střelbu na pražské fakultě s mnoha mrtvými pak mířil dotaz, zda ji vyšetřuje americká FBI. „U takto položené otázky nepřipouštím žádné konspirační teorie. Tuto událost podobně, jako další trestné činy s ní spojené, vyšetřuje Policie České republiky a dozoruje ho pražské státní zastupitelství. Je pravda, že nedávno byl v Praze šéf FBI,“ upřesnil Rakušan.

Jak doplnil, policisté, kteří se specializují na terorismus a kriminalitu v kyberprostoru, pomohli odvrátit závažný trestný čin v USA. Krveprolití. „Dostali od něj ocenění a poděkování. Ohledně střelby na pražské fakultě nám experti z FBI poskytli cenné rady, protože mají s tímto druhem kriminality větší zkušenosti. Pomohli nám s expertizami a metodologií. Agenti FBI ale událost na fakultně nevyšetřují, to je nesmysl," uzavřel ministr vnitra.

Ministr vnitra Vít Rakušan cestou na Debatu bez cenzury nahrál video, které zveřejnil na sociální síti. Z příspěvku je ale očividné, že jel v autě bez bezpečnostních pásů. Pokutu je prý připravený zaplatit. Informaci přinesl server Seznam Zprávy.