Jak pro vás soutěž doposud fungovala? Co to obnášelo?

Do soutěže jsem se přihlásila ze zvědavosti a také jsem chtěla dokázat sama sobě i okolí, že i s kily navíc na to mám.

Co vás vedlo k přihlášení do soutěže?

Také se vybírají šaty, ve kterých účastnice absolvují závěrečnou přehlídku. Tyto šaty šije paní Iveta Ilkov. Já jsem však focení a soustředění neabsolvovala, jelikož jsem do soutěže vplula až koncem června jako náhradnice za děvčata, která odstoupila.

Kdy vás vlastně čeká finále?

Finále bude čtrnáctého září tohoto roku v Kolíně v hotelu Theresia.

Co bude akce zahrnovat?

Čeká nás promenáda spodního prádla, společenských šatů, které se šijí na míru, dále přehlídka společnosti Ulla Popken a volná disciplína. Nechybí ani společný tanec všech finalistek, kterým se finálový večer zahajuje.

Překvapil vás postup do finále?

Ano, velmi a nejenom mě, ale i okolí. Nikdo z mých blízkých nevěděl, že jsem se přihlásila.

Máte rodinu?

Jsem vdaná a mám dvě děti, syna a dceru.

Cítíte podporu svých nejbližších?

Podporuje mě celá rodina i kamarádi. Manžel se mnou dokonce bude účinkovat ve volné disciplíně.

Co byste doporučila ženám, které by váhaly s přihlášením? Splnilo to vaše očekávání?

Co bych doporučila ženám? To je těžké. Každá jsme jiná a každá máme to sebevědomí jinak velké, ale vzkázala bych všem ženám… Když to nezkusíte, tak nebudete nikdy vědět, zda na to máte nebo nemáte. Takže neváhejte a s chutí do toho.

| Video: Youtube

Čemu se nyní pracovně věnujete?

Pracuji jako asistentka na Bioplynové stanici ve Vyškově.

Zvážila byste do budoucna po soutěži působení ve světě módy?

Na dráhu modelingu se nechystám, ale příležitostné focení neodmítnu. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy.....