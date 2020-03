Vysokého přírůstku ve Slavkově si všímají i zástupci Českého statistického úřadu. Podle jeho údajů je navíc převážně migrační. „Meziroční nárůst dvaatřicet nových obyvatel na tisíc lidí tu byl za loňský rok nejvyšší v celém Jihomoravském kraji,“ informoval Karel Adam z brněnské pobočky úřadu.

Potvrzují to i v Základní škole Komenského. „Podle počtu dětí, které by k nám měly nastoupit do první třídy, se ukazuje, že bude potřeba navýšení počtu prvních tříd minimálně o jednu. Podobná situace by mohla nastat i u šestých ročníků,“ vypočítala ředitelka Věra Babicová.

Škola je podle ní na hranici možností i v dalších aspektech. „Prakticky naplněná je kapacita jídelny, ve které se navíc stravují obě slavkovské školy a plní také funkci vývařovny pro mateřskou školu. Omezené jsou rovněž možnosti družiny,“ prozradila Babicová.

Podle Jedličkové by v oblasti Slavkovska byla řešením nová základní škola. „Město ale v současné době nemá vhodný pozemek, navíc nejsou pro města této velikosti k dispozici výhodné dotační podmínky,“ připustila Jedličková.

Mnohem výhodnější podmínky pro dotace mohou využít obce do tří tisíc obyvatel. „Na výstavbu školy mohou dostat dotaci ve výši devadesáti procent,“ dodala Jedličková s tím, že o tom s nimi bude Slavkov jednat.

Podle Babicové se nárůstem počtu žáků ve spolupráci s městem intenzivně zabývají. „Hledáme řešení, které zajistí kvalitní podmínky pro vzdělávání všem našim žákům. Budeme muset zajistit i odpovídající počet pedagogů, což v dnešní době není úplně snadné,“ připustila Babicová.

Prozatím je však prioritou řešení komplikací vyvolaných koronavirem. „Vzhledem k této mimořádné situaci máme spoustu starostí,“ dodala ředitelka.