Představitelé města však podobné návrhy nepodporují. „Nikdy jsme nic takového nedělali a ani o tom neuvažujeme,“ sdělil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Pochybnosti o smysluplnosti má i opoziční zastupitel Libor Bláha. „Dle mého názoru by to pomohlo jen do malé míry. Sprejerům by chyběl adrenalin, který mají při své nelegální činnosti,“ sdělil.

S využitím graffiti jako legální dekorace naopak z vlastní iniciativy experimentovali ve vyškovském středisku volného času Maják. „Poskytli jsme vrata našich garáží stejně jako jejich boční i zadní stranu zájemcům, kteří se tam mohli s pomocí graffiti realizovat,“ sdělila ředitelka Majáku Ludmila Nováková.

Podle ní to byl dobrý nápad, i když se ani v centru nevyhnuli potížím. „Do těch nově vytvořených graffiti totiž nikdo další nic nečmáral. Naopak na naší budově to občas někdo nevhodně dělal,“ připustila ředitelka.



V Majáku přesto na sprejery nezanevřeli. „V současné době bych byla ráda, kdyby se našel někdo, kdo by u nás graffiti obnovil nebo přetvořil,“ prozradila Nováková.



Někteří místní odmítají místo pro graffiti už z principu. „Nemělo by to tady být. Nelíbí se mi toto umění a nechci se na to dívat nikde,“ sdělil například Lubomír Vašina.



Naopak podle místní Dvořákové nelze všechny sprejery odsuzovat. „Je rozdíl mezi mladistvým, který má jen chuť se předvést před kamarády a takovým, který se graffiti zabývá jako druhem umění. Byla bych ráda za to, kdyby mohl svoje dílo prezentovat legálně,“ dodala.



Přínos legálních ploch je diskutabilní podle policistů. „U některých to sice může fungovat, ale mnozí spíše vyhledávají vzrušení. Je to zkrátka individuální,“ konstatovala vyškovská policejní mluvčí Alice Musilová.



Policisté sprejery stíhají za poškozování cizí věci. „Řešili jsme za letošní rok deset takovýchto případů. Většinou byly posprejované železniční vagony, ale někdy i fasády domů,“ sdělila Musilová.



Zákony pro potlačení sprejerských aktivit nabízejí i možnosti vyšších pokut a přísnějších trestů. Pachatelům hrozí až jeden rok vězení. Soudy jim ukládají i náhradu škody.