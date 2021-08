Nové bydlení i zeleň najdou zájemci na šesti hektarech po zbouraných nábytkářských UP závodech v Bučovicích. Představený projekt, se kterým se zájemci už seznamovali na oficiální prezentaci, vyvolal kromě chvály i některé kritické reakce. „Rozhodnutí o stavbě domů je jednoduché, ale nevratné. Podotýkám, že nejsem zainteresovaný pro to, aby se cokoliv stavělo. Uspěchaná rozhodnutí v případě zásadního území v centru Bučovic ale nejsou na místě,“ prohlásil mimo jiné Filip Zachariaš za KSČM v otevřeném dopise pro bučovické zastupitele.

Zástupci města vybírali z několika různých studií. „Zvolili jsme tu, která se nám jevila jako nejvhodnější. Přibližně na třetině rozvojového území vznikne výstavba bydlení a na zbývajících dvou třetinách bude zeleň, prostor na volnočasové vyžití, sportování nebo rezerva pro občanskou vybavenost. Zahájíme v souvislosti s tím práce na zpracování projektu,“ potvrdil na dotaz Deníku Rovnost bučovický starosta Jiří Horák.

UP závody



Nejstarší bučovická hala v areálu padla při demolici před třemi lety v srpnu.



Bourací práce postupně zahrnuly i menší budovy.



Město chátrající areál předtím odkoupilo za sedmadvacet milionů korun.

Stále přitom platí už dříve avizované zachování Druckerovi vily v někdejším areálu. „Počítáme také s prostorem pro hřiště. Chceme, aby bylov letní sezoně lidem volně dostupné. V zimě tam díky nastříkání vody vznikne plocha pro bruslení, což ocení hlavně rodiny s dětmi,“ doplnil Horák.

Podle realitního makléře Romana Štěpaře je potenciál Bučovic k rezidenčnímu bydlení stále velký. „Místní infrastruktura a občanská vybavenost je navíc dostatečně robustní, aby související přírůstek nových obyvatel zvládla,“ potvrdil Štěpař.

Výstavba ve formě čtvrtí je ale podle něj výzva pro každé podobné město. „Urbanizace v podobě nových čtvrtí se zástavbou bytových i rodinných domů znamená například zvýšenou hustotu dopravy. Aby se zabránilo negativním vlivům a narušení pokojného soužití mezi sousedy, je nezbytná důkladná příprava,“ upozornil Štěpař.

Právě dopravou se projekt zabývá také. „Silnice budou vícekapacitní, aby umožnily průjezd podobně jako doposud. Počítá se také s rozšířením parkovacích míst. Týká se to zvláště lidí, kteří dojíždějí na vlak, aby pak mířili za prací do Brna nebo Kyjova,“ ujistil Horák. UP závody jsou minulostí od demolice, která začala před třemi lety. „Bývala tam skvostná výroba nábytku,“ vzpomínal třeba Josef Fojtů.