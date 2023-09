Závody ale fungují jinak než ty standartní, v jedné disciplíně je účastníků i dvě sta až tři sta. „Jsou rozdělení do kategorií po pěti letech, protože těžko může například čtyřicátník závodit s třicátníkem. První věková kategorie je od pětadvaceti let. Kvůli množství plavců se s dalšími starty ani nečeká, až účastníci předchozího závodu vylezou z vody, jinak by soutěže trvaly moc dlouho kvůli počtu startů,“ vysvětluje specifika veteránského plavání.

Zatímco v devatenácti nastoupil na vojnu, reprezentoval v plavání sedm let Duklu Praha . Chvíli také nastupoval za Československo. „Když jsem skončil, tak jsem víceméně nezávodil. Pak ale začaly v osmdesátých letech veteránské soutěže, nejdříve ve světě a pak i v Česku. Začal jsem s účastí v tuzemsku a dále jsem se dozvěděl od kolegů, že jezdí do Evropy,“ popisuje Vyškovan.

Sám Bránik se zapojuje v kategorii od pětasedmdesáti do devětasedmdesáti let, účast je různá. „V Japonsku nás v jedné disciplíně bylo pět a v jiné osmnáct,“ potvrzuje plavec.

Úspěchů dosáhl loni také na Mistrovství Evropy v Římě, kde zkompletoval zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili. Kvůli závodům se udržuje v kondici. „Čím víc však člověk stárne, tak to je obtížnější. Nestačí jen plavání, ale potřebujete k tomu posilování. Dělám ho doma třikrát týdne na půl hodinky, zatímco třikrát do týdne chodím do vody, ale ne vždy se to podaří,“ popisuje Bránik.

Za soutěžemi cestuje po světě

I v pokročilém věku stále neztrácí motivaci. Spočívá především v šanci na umístění. „Čím jsem starší, tím je větší, protože konkurence odpadá. Souvisí to s tím, že někdo skončí kvůli zdravotním problémům, zatímco jiný ztratí zájem,“ uvažuje závodník.

Kvůli soutěžím navíc cestuje po světě. Letos ho poprvé v životě přivedly až do Japonska, kam se jinak dle svých slov možná už znovu nikdy nepodívá. Doprovází ho jeho manželka, která plní roli realizačního týmu.

Rozšíření vyškovského gymnázia? Může zahrnout nové učebny i tělocvičnu

Sezona zahrnuje každý rok čtyři až pět tuzemských závodů, kvůli blízkosti je cílem i mezinárodní mistrovství v Rakousku. Mistrovství světa a Evropy se obvykle každý rok střídají, v uplynulých letech však mezi nimi způsobil chaos covid. „Nějaká mistrovství odpadla a jiná dělali organizátoři narychlo. Byl v tom tak trochu guláš,“ vzpomíná plavecký veterán z Vyškova.

Bránik už nyní vyhlíží další výzvu. Za čtrnáct dní to bude právě mistrovství v Rakousku, kam houževnatý Vyškovan pojede. Příprava před velkou akcí není zdaleka tak intenzivní, jako bývala v jeho mladých letech. „V tomhle věku už není rovnítko mezi intenzitou tréninku a výkonem. Zohledňuji stav těla. Když jsme byli mladí, nahrnuli jsme kilometry, aby se dostavil výsledek. Tak to nyní nefunguje,“ vysvětluje.

Cení si především motivace

Má manželku z Vyškova, jejíž vnuk a vnučka závodili za KPS Vyškov a dosahovali velmi dobrých výsledků, ale po maturitě s účastí přestali. „Je to nevděčný sport, kde potřebujete pro výkon mezi elitou intenzivní trénink. Stačí pár týdnů výpadku a rychle klesáte dolů. Udržení výkonnosti je pro závodníky výzva, proto málokdo pokračuje po svých pětadvaceti letech na vrcholové úrovni,“ uznává Bránik.

Všímá si však rostoucího zájmu o veteránské závody. Cení si motivace, kterou získává k tomu, aby se sebou něco dělal. Trénink sám o sobě totiž nemotivuje dostatečně. V Japonsku tak do bazénového plavání nastoupilo napříč kategoriemi sedm tisíc lidí.

Zdroj: se souhlasem Juraje Bránika

Stále přitom vzpomíná na sportovní úspěchy, kterých dosáhl ještě v mládí. V roce 1967 se stal mistrem Československa v kraulu na dvě stě metrů. Při reprezentaci na mezinárodních akcích se tehdy podíval i do Francie, Švýcarska, Belgie nebo Německa.

Ve Vyškově pracoval Bránik až do ledna tohoto roku na investičním odboru Městského úřadu. „Nyní působím na odboru územního plánování, kde vzniká nová struktura. Mám na starosti smlouvy s cizími investory, kteří staví bytové domy a budují infrastrukturu,“ popisuje veteránský plavec také svůj trvající pracovní život.