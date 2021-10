Skokanem návštěvnického žebříčku byl v roce 2019 zámek ve Valticích na Břeclavsku. Tehdy do něj v hlavní sezoně dorazilo více než sto padesát tisíc lidí. Vinou koronavirových opatření jich však od té doby ubývá.

Nejnavštěvovanější památky na jihu Moravy



* 2021: do 15. 10.

Lednice: 218 000

Pernštejn: 95 000

Veveří: 75 000

Valtice: 99 000 (k 24. 10.)



* 2020: do 13. 10.

Lednice: 256 000

Valtice: 134 000

Za letošek tam zavítalo k nedělnímu dni jich necelých sto tisíc turistů, což je proti loňsku pokles o více než třicet tisíc. Podle kastelána Richarda Svobody je příčin několik. „U nás byl v některých částech sezony docela specifický druh turistů, kteří přijížděli autobusovou dopravou a tyto zájezdy se letos skoro neuskutečnily. Lidé také museli mít na prohlídkových trasách roušky, což mělo také vliv. Číslo navýšily i kulturní akce," vyjmenoval

Jak doplnil, vliv na nižší návštěvnost mohl mít i zhruba měsíční výpadek kvůli filmování. V říjnu se ve Valticích natáčel například historický snímek o Černém Mozartovi, Chevalierovi de Saint-Georges.

Prvenství v návštěvnosti památek si udržel zámek v sousední Lednici, i když i tam šla čísla výrazně dolů. Oproti 256 tisícům turistů do poloviny loňského října, jich letos registrovali jen 218 tisíc.

Kastelánka Ivana Holásková vidí za sníženou návštěvností především úbytek zahraniční klientely, která letos nepřijela vůbec, nebo v minimálním počtu. „O prázdninách jsme to pocítili dost, hodně lidí jelo do Chorvatska nebo jinam k moři. Přispěla i ekonomická situace. Turisté počítají, jestli půjdou tam nebo onam," podotkla.

Pokud nezačnou platit nová omezení kvůli koronavirové pandemii, plánují mít otevřeno do půlky prosince. Letošní ztráty vyčíslila zhruba na dvacet milionů korun. „Velké akce, které jsou hrazené z Evropské unie, tam není problém. Nejvíce to asi pocítí zaměstnanci, odměny asi letos nebudou. Za jiných okolností bychom také dali více peněz do údržby. Neuděláme tolik, jako bychom udělali za normálního stavu," řekla.

Venkovní aktivity

Hrady a zámky před pandemií pravidelně navštěvoval například Richard Morávek. „Od začátku covidu jsem tam nebyl. Není to tím, že bych se nákazy přímo bál, ale nejspíš jsem si uvědomil, že mě to tolik nebaví," poukázal muž.

Naopak některé památky na jihu Moravy i v době ovlivněné koronavirovou pandemií hlásí oproti loňsku zvýšení návštěvnosti. Do top desítky v rámci republiky se letos dostal hrad Pernštejn na Brněnsku s pětadevadesáti tisíci návštěvníky a brněnský hrad Veveří s pětasedmdesáti tisíci turisty. „Návštěvnost se sice oproti loňsku zvýšila, ale ve srovnání s rokem 2019 byla menší," sdělila kastelánka Veveří Lenka Uedlová. Na konci června nabídli nový prohlídkový okruh.

Návštěvnost hradu Pernštejn letos stoupla natolik, že se stal skokanem roku. Letos pod hradem otevřeli Vrchnostenskou zahradu. „V letošním roce byl vyšší zájem o zámecké parky a zahrady, více vyhledávané jsou také památky, které pro návštěvníky připravily nové trasy a okruhy jako hrad Veveří. Dařilo se i památkám s dokončenou obnovou z evropských peněz, tedy i hradu Pernštejn," zmínila mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová.

Podle Martiny Grůzové z Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava lidé v minulých měsících raději využívali nabídku venkovních aktivit.„Například v zámku ve Slavkově u Brna to byly venkovní hledačky v zámeckém parku, které přitahují pozornost i v podzimních měsících. Také ubylo zahraničních turistů, kteří měli o prohlídky velký zájem," míní.

Centrála cestovního ruchu bude v příštích měsících lákat na prohlídky zámků i nejrůznější výstavy. „Zámky také pracují na své nabídce a upravují ji tak, aby byla pro návštěvníky co nejzajímavější," doplnila Grůzová.

MICHAL HRABAL

LUKÁŠ SOLAŘ