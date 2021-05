Budík řve. Jako již mnohokrát předtím ohlašuje nový den. Petr a Karolína vstávají, dávají si kávu a míchaná vajíčka. Když Petr odchází do práce, líbá partnerku na rozloučenou. O dvě hodiny později Petr v práci svačí. A Karolína Vařáková dostává mrtvici. „Vstala jsem z postele a zatmělo se mi před očima. To se občas může stát každému. Jenže ono to nepřestávalo, bylo to naopak čím dál horší. Volala jsem rodičům a při telefonátu jsem najednou přestávala cítit koutek, začínala hůř mluvit,“ svěřila se o sedm let později dnes osmadvacetiletá Brňanka. Mrtvice je světově čtvrtá nejčastější příčina úmrtí, přičemž postihuje stále mladší ročníky. Na příhodu dnes upozorňuje Den proti mozkové mrtvicí.

Mozková příhoda se rovněž v mnoha případech stala jedním z nečekaných důsledků covidu. Alespoň podle výsledků studie 132 lékařských center v šestatřiceti zemích světa, na níž upozornil web The Jerusalem Post. Vychází z ní, že prodělání koronaviru zvyšuje riziko mozkové cévní příhody. Zejména u lidí pod pětapadesát let. Řadu zkoumaných pacientů totiž mrtvice postihla, aniž by disponovali jakýmkoli rizikovým faktorem. „Ačkoliv již víme, že Covid-19 může způsobit mrtvici, během jara 2020 jsme v nemocnici paradoxně zaznamenali asi o patnáct procent případů méně případů. Pacienti totiž chodili méně do nemocnice,” uvedl Robert Mikulík z výzkumného centra a neurologické kliny Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Podle posledních dostupných údajů Ústav zdravotnických informací a statistiky mozková příhoda v Jihomoravském kraji každoročně postihne nad tři tisíce lidí. „Obecně přibývá zejména mladých pacientů s mrtvicí, což částečně souvisí se zhoršujícím se životním stylem. U nás na klinice máme běžně pacienty mladší padesáti let. V České republice jsou řádově léčeny stovky dětí s cévní mozkovou příhodou,“ doplnil Mikulík.

Zhruba šestina z nich každý rok nepřežije. „Úplné vyléčení závisí na více faktorech, jako je rozsah postižení mozku, věk a včasnost péče. Proto když máte podezření na vznik cévní mozkové příhody, ihned kontaktujte záchrannou službu. Následky tak nemusí být žádné, nebo minimální,” uvedla Tereza Valíková z rehabilitačního centra Sarema.

Mrtvice ohrožuje každého čtvrtého člověka a přijít může kdykoli. Výjimečné nejsou případy, kdy postihla rodičku při porodu nebo řidiče během jízdy.

Nejtypičtějšími příznaky počínající cévní mozkové příhody jsou ochabnutí tváře, paže nebo nohy, znecitlivění, pocity slabosti – zpravidla na jedné straně těla. Dále potíže s mluvením, náhlé rozostření vidění, točení hlavy nebo ztráta rovnováhy. Klíčová je při léčbě rychlost. „Čas je u mozkové mrtvice zásadní. Čím dříve se totiž pacient dostane do nemocnice, tím má vyšší šanci na vyléčení. Proto je potřeba, aby pacient nebo jeho okolí mrtvici dokázali poznat a co nejdříve zavolat 155. Záchranná služba by se pak na místě měla objevit do dvaceti minut a vše potřebné zajistit," sdělil Mikulík.

Čas pak hraje stěžejní roli i při rehabilitaci. „Čím dříve začneme, tím dříve oslovíme mozek a neuroplastické procesy. Když začínáme později, často se u pacientů setkáváme s již vytvořenými špatnými kompenzačními návyky, které se hůře odbourávají,“ dodala Valíková.

Mrtvici způsobuje přerušení průtoku okysličené krve postiženou částí mozku, což vede k jeho závažnému a nevratnému poškození. Cévní mozkové příhody můžeme rozdělit na dva typy – hemoragické a ischemické. První typ tvoří zhruba pětinu případů a označuje krvácení do mozku. U druhého typu je příčina podobná jako u srdečního infarktu. Céva se však místo srdce uzavře v mozku.

Mezi rizikové faktory mozkových příhod patří věk, vysoký krevní tlak, kornatění cév, nemoci srdce a cév, kouření, ale také třeba užívání estrogenů. Všechny tyto stavy mohou nejen v srdci zapříčinit vznik krevních sraženin, které se mohou vydat směrem k mozku.

Více informací o infarktu mozku poskytnou 15. května v sedmnáct hodin odborníci ze svatoanenské nemocnice a centra Sarema prostřednictvím živého vysílání na Facebooku Fakultní nemocnice u svaté Anny.

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA



- Příčiny: krvácení do mozku, krevní sraženina



- Rizikové faktory: věk, vysoký tlak, kornatění cév, nemoci srdce a cév, kouření.



- Příznaky počínající příhody: ochabnutí tváře, končetin, pocity slabosti, potíže s mluvením, náhlé rozostření vidění, točení hlavy, ztráta rovnováhy.



- Co dělat: volat 155, čas je zásadní. Čím dříve se pacient dostane do nemocnice, tím vyšší šance na vyléčení.