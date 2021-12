Moc se nevyspím, říká maturantka ze Slavkova. Otevřela si své květinářství

/FOTO/ Nebála se a šla do toho po hlavě. Studentka maturitního ročníku na Integrované střední škole Slavkov u Brna Karolína Kalendová si ve Vyškově otevřela vlastní květinářství. S kolegyní také organizuje svatby, diář jich mají plný. „Skloubit to všechno se školou, je obtížné, moc se nevyspím. Můj den začíná v šest hodin ráno a končí pozdě večer. Zatím to ale zvládám, ničeho nelituji,“ říká Kalendová redaktorovi Deníku Rovnost.

Karolína Kalendová. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Vždy ji to táhlo k byznysu. Vděčí za to svým rodičům. „Matka podniká v lékařství a můj otec zase v zemědělství. Odmala v takovém prostředí vyrůstám, je tak pro mě přirozené, řešit vše, co je potřeba. Vystoupení z komfortní zóny mi potíže nedělá,“ vypráví osmnáctiletá dívka. Jejím oborem je hotelnictví a cestovní ruch. Právě její škola ji přivedla k praxi v nedalekém hotelu, kde se zapojila nejdříve jako číšnice, aby posléze přijala nabídku na pomoc s organizováním svateb. Tehdy ji zarazil stav některých květin, které jsou pro takovou akci nezbytné. Napadlo ji, že by si je mohla zajistit sama. Skončila s vlastním prodejem v pronajatých prostorách v ulici Svatopluka Čecha. „Lidé si k nám postupně nacházejí cestu, jsme na výhodném místě blízko autobusovému i vlakovému nádraží. Nabízíme ale spíše luční styl, který ve Vyškově není obvyklý, vážeme třeba růže nebo eukalyptus. Obvyklé karafiáty u nás nenajdete,“ líčí Kalendová. Hřiště pro děti za stovky tisíc? Část Slavkovanů nad ním kroutí hlavou Svoji budoucnost tady vidí i po škole. Zároveň chce ale pokračovat i na vysokou v oborech podnikání nebo management. Stále navíc organizuje s pomocí kolegyně i svatby. Oslovují je přímo nevěsty. „Nejdříve řešíme styl a především vhodné místo, pokud ho zrovna nemají. Někdy stačí pouze koordinace ve svatební den, ale jindy se jedná o takzvanou svatbu na klíček. Zahrnuje vše od výběru místa, přes svatební šaty, prstýnky, občerstvení až po organizaci svatebního dne,“ popisuje mladá podnikatelka. Prioritou je pro ni ale květinářství. Je majitelkou vlastní firmy, v níž má zatím dva zaměstnance. „Zájemci přicházejí třeba kvůli květinám pro někoho k svátku nebo k narozeninám. Ptáme se na pohlaví, věk a další informace o dotyčném. Někdy si přinesou rovnou fotku z našeho webu nebo sociálních sítích. Je to pak mnohem jednodušší, právě sociální sítě nám s propagací moc pomáhají,“ uznává Kalendová. Zájemce ve Slavkově naočkuje mobilní tým z Brna, přiveze i jednorázové vakcíny Květiny si nechá vozit z Holandska. „Nařezávají se těsně před převozem do Česka, jsou tedy čerstvé. Pokud se o ně majitelé starají podle našich rad, vydrží jim delší dobu v podobě, ve které je koupili. Přitahujeme především mladší ročníky zákazníků,“ prozrazuje podnikatelka. Karolína Kalendová si zvláště cení přínosu její školy ve Slavkově. „Máme tam totiž skvělé kantory, kteří nám pomáhají jít správným směrem. Kdykoliv jsem zašla za svými učiteli s prosbou o radu, vždy mi pomohli. Díky podpoře paní ředitelky dostáváme skvělé příležitosti k budoucí práci,“ dodává Kalendová. KAROLÍNA KALENDOVÁ



- Ve Vyškově má vlastní květinářství Flowik.



- Organizuje také svatby.



- Studuje na Integrované střední škole Slavkov u Brna.



- Jejím oborem je hotelnictví a cestovní ruch, je v maturitním ročníku.

