„S přestavbou počítáme ve schválené studii proveditelnosti rekonstrukce trati z Veselí nad Moravou přes Blažovice až do Brna. Ve Slavkově to zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku, elektrizaci stanice a vybudování nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,“ vyjmenoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

ELEKTRIFIKACE VLÁRSKÉ DRÁHY



* Zahrnuje trať mezi Brnem a Veselím nad Moravou.

* Náklady se počítají na dvanáct a půl miliardy.

* Součástí je rekonstrukce stanice ve Slavkově.

* Ve městě stavba začne až za tři roky.

Cestující tak získají lepší přehled o dění na trati. „Součástí projektu je také výstavba jednoho vnějšího a jednoho ostrovního nástupiště, na které se cestující dostanou novým podchodem. V současné době pokračuje územní řízení a v plném proudu jsou i projekční práce na aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí,“ vyjmenoval Gavenda.

Podle původních plánů se počítalo s možností zahájení stavby už v příštím roce. „V současné době ale uskutečnění projektu předpokládáme až v letech 2024 až 2025 v návaznosti na rychlost postupu rekonstrukce samotné trati. Do stejného období směřujeme ale také rekonstrukce výpravní budovy,“ potvrdil mluvčí železničářů.

Právě stav budovy je často ve Slavkově terčem kritiky, která zahrnuje její dlouhodobé zanedbání a celkovou zastaralost. Opravu by tam uvítal například i Zdeněk Mezník. „Po Brankovicích to je to nejhorší nádraží v Jihomoravském kraji,“ divil se muž.

Se zástupci Správy železnic i Českých drah jsou v kontaktu také představitelé města. „Víme, že obě instituce začaly pracovat na projektování rekonstrukce slavkovského nádraží, která souvisí i s připravovanou elektrifikací tratě. Takovou snahu město samozřejmě velmi kvituje a podporuje. Počítáme, že se budeme vyjadřovat až ke konkrétní projektové dokumentaci,“ připomněl v pondělí slavkovský starosta Michal Boudný.

Zmínil ale předběžný souhlas s vybudováním podchodu, který umožní cestujícím jednodušší a především bezpečnější přístup na nástupiště. „Podle prvních měření tam totiž budou dotčeny i městské pozemky,“ doplnil starosta.

Nové parkoviště

Samotný prostor před nádražím funguje jako přestupní uzel, zastavují u něj autobusy. „Je zrekonstruovaný už od roku 2011 a současnému provozu tento stav vyhovuje. Do budoucna hledáme v lokalitě prostor hlavně pro rozšíření parkovacích možností. Zatím ale ještě nemáme konkrétní místo, kde nové parkoviště vznikne,“ zdůraznila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Prostor před nádražím ale město upravuje i nadále. „V nejbližších dnech zde začínáme opravovat například chodník a silnici od železničního mostu až po prostor před nádražní budovou,“ dodala Slámová.

Připravované změny jsou spojené s rozsáhlými plány na elektrifikaci Vlárské dráhy. Jedná se o trať, která spojuje Brno s Veselím nad Moravou. V projektu se počítá s celkovou investicí překračující dvanáct a půl miliardy korun, rekonstrukce železniční stanice ve Slavkově je jeho dílčí součástí.