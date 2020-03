ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Jak velký je o službu zatím zájem?

Prozatím není velký, ale jsme teprve na začátku. V pondělí město Vyškov spustilo infolinku pro seniory. Ti se tam dozví podrobnější informace jako třeba to, že služba je pro ně zcela zdarma.

Kolik se přihlásilo dobrovolníků?

V současnosti jich máme asi čtyřicet. Jádro tvoří ti, kteří s námi spolupracují dlouhodobě, ale po ohlášení iniciativy se nám začali hlásit další. Podepisujeme s nimi jednorázovou smlouvu. Jsou poučení a dobře připravení.

Jak to všechno vlastně funguje?

Poté, co mě kontaktuje klient, zjistím jeho potřeby a podle lokality oslovím dobrovolníka, kterému na něj předám kontakt. Pak už spolu komunikují telefonicky. Senior si připraví seznam na nákup. Předá ho dobrovolníkovi, který věci na seznamu opatří a poté seznámí klienta s cenou nákupu. K předání nákupu i platby dochází u dveří nebo třeba branky podle situace. Vše je naplánované tak, aby se nedostali do jakéhokoliv kontaktu, a vyhnuli se tak všem rizikům.

Jsou dobrovolníci s ohledem na situaci nějak speciálně vybavení?

Mají samozřejmě roušky a rukavice. Každý má u sebe také identifikační ADRA kartu, kterou se může prokázat.

Je čelíte riziku, že se někdo za dobrovolníka bude vydávat, aby získal důvěru seniorů?

Je potřeba v souvislosti s tím velké varování. Pokud vás někdo kontaktuje s nabídkou takové pomoci, aniž byste sám o něco takového žádal, je to podezřelé. Všechny žádosti seniorů přecházejí prostřednictvím mě jako koordinátorky akce. Kontakty poté předávám dobrovolníkům, jiným způsobem se k nim nedostanou.

Jaké věkové a společenské skupiny se vám nejčastěji hlásí se zájmem pomoci?

Většinou to jsou pracující lidé. Máme sice několik studentů a dokonce i jednu aktivní důchodkyni, ale to jsou zatím spíše výjimky.

Je možné dobrovolnictví skloubit se zaměstnáním?

Není to velký problém. Často pracují z domu nebo mají omezenou pracovní dobu kvůli současné situaci. Jít nakoupit musíme také čas od času všichni, takže skloubit to dohromady možné je.

Dá se tak říct, že každý senior bude mít svého dobrovolníka?

Není to nezbytné. Klient si může službu objednat pouze jednorázově, třeba na to, aby si vyzvedl léky. Pro jiné to může být dlouhodobější záležitost. Stejně tak dobrovolníci mohou mít na starosti více lidí najednou nebo se tomu věnují jen omezenou dobu. Pokud ale budou vhodné podmínky, mohou spolu být dlouhodobě v kontaktu, určitě to ale nebude pravidlo.

ADRA organizuje podobné aktivity po celé republice. Sdílíte zkušenosti?

Je to skutečně celostátní záležitost. Poznatky a postřehy si vzájemně předáváme. Výhodou určitě je, že ADRA jako taková má mnoho zkušeností s řešením krizových situací a také s využitím dobrovolníků.

Vychází vám radnice vstříc?

Spolupracujeme s ní. Pomohli nám akci zviditelnit a všemožně nás podporují.

Celý současný stav je náhlý a nečekaný. Jak se s tím vyrovnáváte?

Učíme se za běhu. Je to jak pro nás, tak pro město, nová situace. Vypořádáme se s ní jak nejlépe umíme.