Na co byste zájemce do obce Kučerov pozvala mimo covidovou dobu?

Samozřejmě na prohlídku zrekonstruovaného obecního úřadu, která se velmi vydařila. Dále také na celou řadu kulturních akcí, které pořádá obec či některá z neziskových organizací. Jsou to například taneční zábavy, obecní ples, rybářské závody, hasičské závody, dětské dny, pálení čarodějnic, poslední leč a další akce pro širokou veřejnost.

Velkou návštěvnost mívají také krojované hody, které měli být již desáté a na které jsme se v loňském roce bohužel kvůli omezením těšili marně. Nahradili jsme je alespoň jarmarkem a posezením u cimbálové muziky. Věříme však, že si vše v letošní roce vynahradíme a při té příležitosti budeme moci veřejnosti opět představit nově zhotovený kučerovský kroj. Ten jsme chtěli také představit na Velikonoce spolu s novou tradicí a to vynášení smrtky, kterou budeme muset přesunout na příští rok. Kultura u nás skutečně žije.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Žije v Kučerově s ohledem na blízký Slavkov také Napoleonská tradice?

Ano, žije. Na kučerovské návsi probíhají napoleonské ukázky již bezmála deset let. Vždy ve středu předcházející zimním vzpomínkovým akcím na slavkovském bojišti. V srpnu roku 2018 a v září roku 2020 proběhly v naší obci i Napoleonské dny, součásti kterých proběhla nejen ukázka bitvy, ale také soubor přednášek na historická témata či výstava cínových vojáčků.

V kronice Kučerovské farnosti jsme objevili záznam z roku 1805, kdy zdejší farář Antonín Meixner detailně popisuje vpád nejen francouzské armády, ale i spojeneckých armád.

Co vaši obec v nejbližší době čeká?

Prioritou je pro nás kanalizace. Nyní máme dopracovanou studii na různé varianty řešení. V příštím týdnu proběhne jednání se zástupci krajského úřadu a následně budeme výsledky studie prezentovat občanům obce. Poté se zaměříme na výběr vhodného řešení a následně bychom chtěli zahájit přípravu projektové dokumentace. Kromě kanalizace budeme připravovat další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, revitalizaci veřejného prostranství a další projekty spojené s obnovou vesnice.

Čemu jste se v Kučerově věnovali v uplynulém období?

Ani v době covidu jsme nezaháleli a plně se věnovali cílům, které jsme si stanovili. Zrekonstruovali jsme veřejné osvětlení ve třech ulicích, vystavěli nové autobusové čekárny, zpevnili plochu mezi hroby na místním hřbitově. Také jsme zrekonstruovali zchátralé a opuštěné dětské hroby.

Jak zvládáte aktuálně mimořádně silné mrazy?

Snažíme se, aby byly chodníky a komunikace ošetřené. Máme v pracovním poměru dva obecní zaměstnance, kteří pracují od ranních hodin a pokud je třeba i o víkendech. Tímto bych jim za toto nasazení poděkovala. K dispozici mají techniku, se kterou to jde o něco snáze.

Především v první fázi koronavirové krize řešily obce v regionu nedostatek ochranných pomůcek. Jak jste se s tím potýkali u vás?

V první fázi covidu jsme rozdávali našité roušky od místních obyvatelek mezi seniory. Rozváželi jsme je jednak osobně a poté je i předávali do místního obchodu, kde si je mohli vyzvedávat i ostatní občané.

Dále jsme zajišťovali dezinfekci pro mateřskou školu, místní pohostinství a místního obchodu s potravinami. Nyní očekáváme dodávku respirátorů FFP2, které budeme seniorům poskytovat.

Obrací se na vás místní s dotazy ohledně očkování?

Zatím nás neoslovovali. Doručili jsme seniorům letáčky s informacemi o registraci, které nám doručil Jihomoravský kraj. Pan hejtman JMK nás průběžně informuje o situaci a vyčkáváme jaký bude další krok.

Pokud bude třeba, tak pochopitelně rádi pomůžeme ať již s místem pro očkování, převozem seniorů na očkování či jakýmkoliv jiným způsobem.

V Kučerově funguje pro děti mateřská škola. Zaznamenali jste poslední rok nějaké komplikace s jejím provozem?

Po celou dobu funguje školka nepřetržitě. Nezaznamenali jsme žádné případy nákazy mezi dětmi ani zaměstnanci. Toto velmi oceňují především pracující rodiče. Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům školky, jelikož všechna opatření zvládají skvěle.

Je její kapacita pro rodiče v obci dostačující?

Aktuálně máme plnou kapacitu – pětadvacet dětí. Jde o jednotřídku, do které chodí děti od dvou do šesti let. Rozšíření školky bychom se nebránili a naopak uvítali, jelikož dětí přibývá. V současné době probíhá konkurz na novou ředitelku, poté uvidíme, jakým směrem se zařízení bude rozvíjet.

S jak významným poklesem příjmů se v souvislosti s krizí potýkáte?

Pokles jsme pochopitelně zaznamenali, na druhou stranu jsme díky kompenzačnímu bonusu získali větší část finančních prostředků zpět. Hospodaříme zkrátka jen s tím, co máme.

Zabývali jste se dopady rušení superhrubé mzdy? Čím jste se řídili při sestavování rozpočtu pro letošní rok?

Při sestavování rozpočtu jsme se pochopitelně drželi více při zemi, co se týče výdajů. V investicích budeme zřejmě trochu zdrženliví a některé větší investice raději odložíme na příští rok.