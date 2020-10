Kolik absolvujete za den telefonátů?

Mám pocit, že mi zvoní telefon neustále. Držím ho a už slyším, jak pípá další hovor, do toho zvoní druhý mobil a ještě někdo volá na Microsoft Teams.

V jakých oblastech dobrovolníci pomáhají?

Na čelních místech jsou medici. S nemocnicemi jsme v nepřetržitém kontaktu od jara. Medici pomáhají i krajské hygienické stanici, kde by měl první kontakt navázat člověk, jenž má lékařské povědomí. Po uzavření škol se objevila nová oblast hlídání dětí především zdravotnického personálu. Pak je to pomoc v sociálních zařízeních.

Věnují se dobrovolníci také jednotlivcům?

Ano. Nakupují důchodcům, je to třeba IT poradenství. Starší lidé potřebují pomoc s nastavením počítače, protože jsou odkázaní na online komunikaci s vnoučaty a potřebují s tím pomoci. Nabízíme i psychologickou pomoc. Spolupracujeme také s brněnskými městskými částmi.

Můžete uvést příklad?

Volali nám, že mají důchodkyni, která má být propuštěná z nemocnice, a myslí si, že by bylo dobré, kdyby jí alespoň první týden někdo nakupoval.

Zdroj: Deník / Attila RacekJak rychle dokážete reagovat? Třeba v sociálních zařízeních počet nakažených rychle přibývá.

Už s prvním požadavkem, který přišel minulý týden, jsme vyzvali dobrovolníky, aby se nám nahlásili, i když mohli pomoci třeba jen jeden den. Minulý víkend jsme poslali několik dobrovolníků do zařízení v Černé Hoře na Blanensku. Tento týden jsem s tamní ředitelkou mluvila znovu, jestli bude chtít dobrovolníky i na další víkend a řekla mi, že už si pracovníky zabezpečili. ‚Ale vy jste nám pomohli v tom nejhorším, kdy jsme nevěděli, kam se obrátit a pomohli jste okamžitě,‘ děkovala mi. Tento konkrétní případ ukázal, že jsme hodně flexibilní.

Mají studenti-dobrovolníci úlevy ve škole?

I když je distanční výuka, mají povinnost být na seminářích. Souhlasím, že úkolem studenta Masarykovy univerzity je v první řadě studovat a je skvělé, že ještě mají chuť pomáhat. Naším úkolem je, co nejvíce jim dobrovolnické aktivity přizpůsobit, třeba rozdělením do více směn.

Kolik lidí pod sebou máte?

Řídím celou databázi dobrovolníků. Na jaře jsme měli přes čtyři tisíce kontaktů, nyní máme nově spuštěnou mobilní aplikaci, kterou už si stáhlo přes dva tisíce lidí. Jsem často v kontaktu s koncovými dobrovolníky, ale nelze řídit dva tisíce lidí. Mám k sobě tým, který mi s koordinací pomáhá.

Je nyní méně dobrovolníků než na jaře? Zdroj: Deník / Attila Racek

Přes čtyři tisíce lidí bylo konečné číslo v květnu, po dvou měsících trvání nouzového stavu. Někteří pomáhali jen na začátku, jiní pouze na konci. Teď jsme na začátku druhé vlny. Dva tisíce dobrovolníků vidím jako ohromný úspěch. I vzhledem k náladě, která ve společnosti je. Spousta lidí už nevnímá koronavirus jako takové riziko, jako na jaře. Jsem ráda, že dobrovolnictví znovu spojuje. Přestože lidé nemají tolik času jako na jaře, rozhodli se do naší databáze přidat.

Jsou mezi dobrovolníky i lidé mimo univerzitu?

Ano. v současné době je jich asi dvacet procent.

Máte pro dobrovolníky dostatek ochranných pomůcek?

Máme pravidlo, že když dodáváme dobrovolníka do zařízení, je povinnost zařízení vybavit ho ochrannými pomůckami, které odpovídají riziku povolání. Už v první vlně to takto fungovalo. Co se týče zabezpečování pomoci jednotlivcům, prostředky poskytujeme, v případě, že si je dobrovolník vyžádá. Máme roušky, rukavice.

Registrujete, že by i dobrovolníci měli pozitivní testy?

Každý dobrovolník, který se přihlásí, musí odkliknout prohlášení dobrovolníka. Sděluje, že nemá pozitivní test, nebyl v kontaktu s pozitivním člověkem. Často se nyní stává, že dobrovolník má začít za tři dny, a mezi tím přijde do kontaktu s nakaženým člověkem, okamžitě ho odvoláme a hledáme náhradníka. To se na jaře stávalo minimálně. Že by se někdo nakazil při dobrovolnické činnosti, zatím neregistrujeme.

Snažíte se na dobrovolníky pozitivně působit, aby nepropadali skepsi?

Chceme být při komunikaci s nimi pozitivní. Jsem neustále překvapená jejich nadšením. Oni dodávají optimismus mně. Jsou ochotní kamkoliv zajet, cokoliv zařídit. Jeden člověk mi volal, že je sice v karanténě a doma, ale nabízí pomoc. Pro mě je to úžasný zážitek.

Kdo je Barbora Hauserová:

Zdroj: Deník / Attila RacekNarodila se v roce 1989. Pochází z Mikulova, žije v Brně. Je vdaná.

Vystudovala podnikové hospodářství na Masarykově univerzitě a na Janáčkově akademii múzických umění produkci, divadelní management.

Od března je koordinátorkou dobrovolnického centra na Masarykově univerzitě.

Je členka Spolku přátel židovské kultury v Mikulově, starají se o židovský hřbitov a památky.