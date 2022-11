Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Jeho péči však tento rok potřebovaly také již hotové části díla. Betlém poslední zimu čelil některým neohleduplným lidem, kteří do něj lezli a zavinili tak poškození. „Týká se to především soch, které někdo povalí. Nebyla to zásadní poškození, ale pro mě to každopádně znamená další práci navíc. Řešil jsem to už na jaře. Zbytek betléma a jeho figur zůstávají přes rok uložené na střední zdravotnické škole,“ komentuje.

Obce na Vyškovsku stvrdily stavbu čtrnáctikilometrové cyklostezky. Propojí je

Podobné riziko letos zmenší rozšířené a upravené zábrany, díky kterým nebude betlém tak snadno přístupný. Jednotlivé nové části a postavy doplňoval umělecký řezbář postupně už od roku 2015. Zatímco tak letos naplňuje původní záměr, na kterém se před lety dohodl s městem, zároveň zahájil práci na první etapě záměru nového. „Už tuto zimu přibude na náměstí velký adventní věnec. Plán je takový, že se na něm postupně rozsvítí každý týden jedna svíčka,“ přibližuje vyškovský sochař.

Podíl na věnci patří více řemeslníkům. Plameny na svíčkách vyrábějí umělecký kovář Jakub Hylák a Petr Slavkovský ze sklárny U Jakuba. O aranžování věnce se dále starají Jana a Tereza Dvořákovy z Vazárny Drnovice.

Ve své dílně má přitom Zedník připravené také tři dřevěné úly, na kterých jsou už nyní patrné symboly Charity Vyškov, Asociace Paprsek a PIAFA Vyškov. Návštěvníci s nimi získají na náměstí možnost k přispění na podporu těchto místních humanitárních organizací.

NOVINKY NA NÁMĚSTÍ:



Rozšíření dřevěného betléma.

4 figury muzikantů.

Velký dřevěný adventní věnec.

Tři dřevěné úly s pokladničkami.

Zedníkovy výtvory nahradí původní pokladničky. „Necháváme zhotovit kovové pokladny, které vložíme do úlů. Stávající charitativní pokladničky se k betlému nehodily a navíc byly připevněné řetězem k sochám, což není vizuálně optimální řešení. Zájemci najdou u úlu česno, které neposlouží včelám, nýbrž k vhazování příspěvků,“ přibližuje vyškovský místostarosta Roman Celý, který dlouhodobou spolupráci se známým umělcem chválí.

Určitou pomoc přijímá sochař při přípravách od svého otce Bohumíra. „Po umělecké stránce ale pracuji na betlému jen já. Otec dělá stolařskou práci, hobluje a pomáhá po technické stránce,“ upřesňuje Zedník.

Novinky na svátky však nejsou prvním dílem, které letos Vyškované ocení. „Vyrobil jsem také lavičku k devadesátým narozeninám zakladatelky Klebetníčku Marie Pachtové. Návštěvníci vyškovského ZooParku ji najdou u Hanáckého statku,“ připomíná Zedník.

Jeho dřevěný betlém si obdivovatelé už tradičně prohlížejí u vánočního stromu. Za letošní rozšíření při závěrečné etapě zaplatilo město sto tisíc korun, za všechny čtyři etapy pak dohromady zhruba půl milionu korun. Se Zedníkem se jeho zástupci dohodli na dalších pěti etapách až do roku 2026. Podle místostarosty Celého tady budou náklady podobné, přesáhnou půl milionu.