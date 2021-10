Cílem je zachování stávajícího počtu autobusových a vlakových spojů mezi jednotlivými obcemi i komfortu cestujících.

Proti takovému navýšení se ohradil krajský nezařazený opoziční zastupitel Tomáš Třetina. „Dochází ke dvojnásobnému zdražení, to považuji za poměrně razantní krok. Nepředpokládám, že by na to mnoho obcí přistoupilo,“ prohlásil na zasedání zastupitelstva.

Příspěvek se mění poprvé od roku 2004. „Pokud chceme udržet integrovaný dopravní systém v rozsahu, jaký je, musíme hledat zdroje. Musí být takové schodkové navýšení, aby mělo nějaký význam. Desetikoruna nehraje roli,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Jedním z důvodů navýšení příspěvku jsou stále vyšší výdaje na dopravní obslužnost. V roce 2005 byly 837 milionů korun, v rozpočtu na letošní rok už přesáhly dvě miliardy korun. Celkový nárůst tedy činí zhruba 150 procent.

Překvapená z velkého navýšení příspěvku je třeba hustopečská starostka Hana Potměšilová. „Je to najednou velký skok. Obyvatelé veřejnou dopravu potřebují. Víme, že se na tom musíme podílet. Budeme to probírat na radě i na zastupitelstvu. Asi nám nic jiného nezbude, ale úplně nás to netěší,“ sdělila.

Zvýšení poplatku:



do 2021: 50 Kč na obyvatele za rok



2022: 100 Kč na obyvatele za rok



změna: po 17 letech



výdaje na dopravní obslužnost:



2021: 2,1 miliardy Kč



2005: 837 milionů Kč

V okolních krajích jsou už nyní poplatky od obcí na obyvatele vyšší. Ve Zlínském kraji sto korun, v Olomouckém dokonce 150.

Případné pokutování obcí, které nebudou přispívat, podle Grolicha v radě kraje neřešili. „Ale obce, jež standardně přispívají, jsou zvýhodněné v programu rozvoje venkova. Získávají nějaký bod navíc. S tím počítáme i do budoucna,“ podotkl Grolich. Podle něj je možné, že tato výhoda nabude na významu. Doposud totiž platí v podstatě všichni.

Opoziční zastupitel za sociální demokracii Roman Hanák přiznal, že se o navýšení poplatku bavili už v předchozí koalici. „Příspěvek se nezvyšoval snad od začátku integrovaného dopravního systému. Vím, jak se zdražují ceny paliv a dopravní obslužnosti, ruku v ruce musí být i zvýšení příspěvku od obcí. Návrh jsme podpořili,“ oznámil.

Podle ekonoma Petra Pelce se navýšení příspěvku i v souvislosti s rapidním zdražováním energií dalo očekávat. „Procentuální rozdělení lidí, kteří dojíždějí do práce autem a hromadnou dopravou se v čase může změnit. Čekám další nárůst cen pohonných hmot. Nahrává to většímu využití hromadné dopravy,“ komentoval.

Souhlasil také, že tato změna je lepší varianta, než například zdražení jízdného.