Pozdě odpoledne nachystali pořadatelé naučnou jezdeckou show pro děti. Vojáci pak nastoupili na sedmnáctou hodinu u kučerovské radnice a zahájili tak hlavní program. Nejdříve lidem ukazovali blíže své zbraně a zodpovídali jakékoliv jejich dotazy. Jeden z nich mířil třeba na materiál, který tehdy tvořil kule do palných zbraní. „Byly z olova. Pokud vás zasáhly třeba do nohy, byl to v lepším případě pouze konec pro vaši vojenskou kariéru. Způsobovaly těžká zranění,“ vysvětlil jeden z nadšenců v dobové francouzské uniformě.