Jak se vám v obci žije?

Jako patriot jsem v Nemochovicích spokojený. Žije se mi tu dobře.

Jsou nějaká zajímavá místa v okolí, která stojí za návštěvu?

Určitě, je to hlavně příroda a blízký les.

Co se v obci podařilo v uplynulém období?

Myslím, že jsme toho v obci celkem dost zbudovali. Je to třeba nástavba nad školkou nebo vybavené hřiště. Daří se nám držet v Nemochovicích mladé lidi, všímáme si u nás obytné výstavby. Moc mě to těší. Mimo jiné jsme také opravili kulturní dům, obecní hospodu, parky nebo cesty.

Nemochovice

* Počet obyvatel: 290

* První písemná zmínka: 1353

Máte také nějaké plány do budoucna?

Žádáme o dotace pro letošní rok na opravu mostu a výstavbu nové vozovky u zástavby na kraji vesnice.

Jste spokojený s dopravní dostupností?

Dopravní obslužnost u nás funguje. Přispíváme, takže těch spojů máme v celku dost. Je to přitom do značné míry nevyužité. Vidím běžně, že autobusy moc lidí nejezdí. Někomu by třeba vyhovoval posun spojů, ale na druhou stranu by to znemožnilo návaznost na vlakové spoje. Každému tedy nelze vyjít vstříc, ale obecně je dopravní obslužnost na dobré úrovni.

Řešili jste uplynulý rok kvůli covidu ochranné pomůcky? Šili třeba obyvatelé obce roušky?

Jedna místní občanka se do šití roušek pustila. Hodně šili v blízkých Brankovicích, kde nám s rouškami pomáhali ze začátku krize, když jich byl nedostatek. Zapojila se také účetní na našem obecním úřadě. Na šicím stroji k rouškám našívala gumičky. Dělali jsme vše, co bylo možné, aby se místní vybavili.

Jsou nějaké kulturní a společenské akce, na které byste zájemce za normálních okolností pozval?

Začíná to obecním plesem a pokračuje ostatky, dětskými dny, besedami s důchodci, hody nebo stavěním máje. Je to také hrkání na Velikonoce, se kterým začali letos místní zase po dvou letech, i když dodržovali omezení. Účastníci pouze prošli dědinou, ale nevybírali odměnu. Loni kvůli omezením nešli vůbec, kdyby to vynechali i letos, tradice by se přerušila. Aspoň takto jsme si nakonec velikonoční svátky připomněli.

Střílení naslepo

Připravujete už pro letošek nějaké akce v předstihu?

Bohužel je situace nejistá. Rozhodnutí o omezeních se rychle mění, což znemožňuje plánování akcí dopředu. Nemůžeme tak třeba objednávat hudebníky, bylo by to střílení naslepo. Kultura v dědině je nyní na nule, což je špatně. Souvisí s tím také omezení provozu hospody, která do značné míry dělá kulturu na každé vesnici. Uvidíme, jestli se poměry na léto uvolní a jestli některé akce ještě stihneme.

Obrací se na vás místní kvůli pomoci s registrací k očkování?

Ne, objednávají se sami. Ani v případě starších obyvatel jsme takový případ neměli. Sám si je obvolává praktický lékař, některé dokonce s očkováním přímo navštívil.

Aktuálně sháníte ředitelku místní mateřské školy. Jak jste spokojený s její kapacitou?

Ve školce máme plný stav, nicméně nám to vychází. Nepotřebujeme její rozšíření. Chodí k nám také děti ze sousedních Chvalkovic, mají tady spádovou školku.

Tip na výlet do okolí

Pouhých deset kilometrů od Nemochovic se nachází Bučovice. Za návštěvu stojí tamní lesopark Kalvárie a Hradisko. Lesopark protíná nespočet cest, nechybí ani posezení a dva altánky. Z jednoho z nich je kouzelný výhled na Bučovice.



Děti jistě potěší i malá prolézací sestava či broukoviště. Všichni si mohou odpočinout u veřejného ohniště o péct například špekáčky. Lesopark prošel nedávno rozsáhlou obnovou.