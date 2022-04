„Ochutnají speciality z kuchařky Jihomoravský krajáč od Petry Burianové, vítězky soutěže Peče celá země. Setkají se také s gastromágy z průvodce Gourmet jižní Morava. Zámek spojuje to nejlepší z jarmarků a trhů, které se v jeho areálu kdy konaly a nabízí k tomu to nejdůležitější navíc. Chuť, vůni i zvuk,“ ohlásila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Klub českých turistů letos opraví lávku v Malém Rakovci. Obnoví i značení

Do zámku se naplno vrací život po zhruba dvouleté pauze. „Proto jsme se rozhodli novou sezónu plnou atraktivních akcí otevřít tím, co máme nejraději – našimi moravskými specialitami a folklorem. Zámek Slavkov je totiž z posledních let proslavený také trhy a jarmarky, na nichž se i za nejpřísnějších opatření prezentovali malí řemeslníci, farmáři i restauratéři. Měli jsme tak příležitost k setkání s těmi nejlepšími a nejsrdnatějšími lidmi z gastro oboru. Ty všechny jsme teď pozvali v jeden čas na jedno místo, kde vytvoříme i tu správnou moravskou atmosféru,“ vysvětlila ředitelka zámku Eva Oubělická.

TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY



30. dubna na Zámku Slavkov.

Od 10:00 do 16:00.

Vstupné za 80 korun, rodinné za 200.

Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Pozvaní gastrokouzelníci dostali od pořadatelů za úkol, aby vybrali z knihy Jihomoravský krajáč recept, který budou návštěvníkům podávat na svém stánku.

„Těšit se tam můžete například Těšanský fazolový guláš, Starojedovnického kapra, hodové koláče, kuřincové pěry a spoustu dalších dobrot. Ve stáncích se také odprezentují ti nejlepší producenti moravských specialit, kteří se dostali do gastro průvodce Gourmet jižní Morava. Chybět nebudou špičkoví vinaři jako Martin Škrobák z Čejkovic či Vican rodinné vinařství z Mikulova, pivovarníci ze Slavkova, Kyjova nebo Dubňan,“ vyjmenovala Slámová.

Dále zmínila farmáře a ekozemědělce jako například farma Pálava nebo Člupy. Do Slavkova zavítá i tvarůžková cukrárna z Loštic nebo chovatelé ryb z Pohořelického kapra. „Na pódiu se vystřídá cimbálová muzika Šternovjan z Újezdu u Brna s dalšími folklorními soubory. Soutěživí návštěvníci se zúčastní nejrůznějších soutěžích jako pojídání ovocných knedlíků od pana Nevoránka z Bučovic, výrobě nejlepší pomazánky pod dohledem mistrů z Integrované střední školy ve Slavkově nebo také loupání vajíček či brambor na čas,“ doplnila mluvčí Slavkova.

V zámeckém parku pak najdou děti zvláštní zónu i tematickou pátrací hru o ceny. Za vstupné zaplatí každý návštěvník osmdesát korun, rodinné vstupné připadá na dvě stovky. Pro děti do tří let platí vstup zdarma. Akci pořadatelé ohlásili od desíti do šestnácti hodin.