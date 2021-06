Nadšenci staví v Pustiměři domek na kolečkách. Podívejte se

Na stavbě malého mobilního domku pracuje už od jara rodina v Pustiměři. "Když můj syn přišel s myšlenkou, jestli by se dal vyrobit takzvaný Tiny House na kolech, který by využil jako závěrečnou práci na stavební průmyslovce, dali jsme hlavy dohromady, nahrubo spočítali náklady a načrtli si plány. Pak jsme se pustili se do výroby," bilancuje Pavel Schweidler.

Cely domek bude mít pouze osmnáct metrů čtverečních. | Foto: Se souhlasem Pavla Schweidlera

Dům je na mobilním podvozku s kolečky, který byl zhotoven přímo na míru. "Legislativa v České republice však není zrovna nakloněna legalizaci takového typu stavby na kolech. Tudíž až v našem případě domek postavíme, necháme ho převézt na stabilní místo. Pravděpodobně dostavíme ještě verandu a zamaskujeme kola, abychom tak získali další úložný prostor," pokračuje muž. Otevřeli venkovní část vyškovského akvaparku. Takto vypadá po rekonstrukci Přečíst článek › V uplynulém období pracovali mimo jiné například na oknech, dveřích nebo izolaci. Kompletní je střecha i s komínem. „Aktuálně pracujeme na interiérech. Hotovo chceme mít zhruba do měsíce, komplikovanější ale bude zavádění technologií. Lidé se nás na to už ptají a chodí se dívat, proto koncem července plánujeme prohlídku,“ prozrazuje Schweidler. Studenti z Vyškova si sestrojí vlastní sondu, do vesmíru ji vynese balon Přečíst článek › Rozměrově se vejdou do dvaceti metrů čtverečních obytné plochy. Samozřejmostí bude vlastní čistička, domek bude fungovat samostatně. Podobné bydlení je přitom běžné třeba v Americe i na větších plochách, kde domků stojí desítky. Cílem je přitom zároveň stlačení nákladů na bydlení. Veškeré informace o aktuální fázi stavby najdou zájemci o alternativní bydlení na facebookové stránce TinyHouse Pustiměř. „Až syn dostuduje, mohl by se živit právě výrobou podobných domků,“ uvažuje přitom Pavel Schweidler, který v práci stále pokračuje.