Dodal, že v poslední době zaznamenalo cestování s obytnými vozy obrovský rozmach a ve velkém začaly najíždět také do krasu. Přes noc se často na odstavných plochách zdržují také posádky upravených dodávek i osobních aut. „A to je problém. Ve vozech nemají toalety a logicky někam musí na záchod. Další potíž jsou odpadky. Většina lidí s karavany je slušná, ale při tom jejich velkém množství se vždy někdo najde, kdo se chová špatně. V zahraničí by za nocování mimo kemp dostali na řadě míst pořádnou pokutu, u nás to není legislativně zatím dobře ošetřeno,“ poznamenal Tůma.

Nocování v obytných vozech v krasu považují ochránci přírody za táboření, které je v chráněných krajinných oblastech a rezervacích povoleno jen na určitých místech. Spousta turistů to však nebere v potaz. Chybí jim totiž informace a ošetření situace zákazovými značkami v této lokalitě není jen tak. Turisty chtějí přes informační tabule přesměrovat do legaálních autokempů.

Odstavná parkoviště u světoznámé propasti Macocha, u Sloupsko-šošůvských jeskyní, Kateřinské jeskyně nebo u jeskyně Balcarka jsou v režii Správy jeskyní Moravského krasu. „O řešení tohoto společného problému budeme s ochránci přírody jednat. Chtěli bychom do toho zakomponovat i driftaře, kteří nám dělají problémy u Macochy. Po nocích tam závodí v autech,“ informoval šéf Správy jeskyní Moravského krasu Jakub Gabriš.

S obytnými vozy mohou turisté na Blanensku legálně zakotvit například v oficiálních kempech v obci Suchý, v Jedovnicích u tamního rybníka Olšovce, v městysi Sloup nebo nově na koupališti ve Křtinách. „V novém kempu máme sedm karavanových stání, včetně moderního zázemí a koupaliště. Vše funguje skvěle. Chtěli jsme tu lidi udržet, protože Křtiny jsou turisticky atraktivní lokalitou,“ sdělil nedávno křtinský starosta František Novotný.

Tamní zázemí pro karavany podpořil podobně jako na dalších místech jižní Moravy kraj. Na dotací pro nová karavanová stání dosud uvolnil přes čtyři miliony korun. „Žadateli o dotaci mohou být vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů, které umožňují stání obytným autům a obytným přívěsům. Nebo vlastníci pozemků vhodných k vytvoření těchto stání,“ uvedla krajská mluvčí Alena Knotková.

Poznamenal, že krajští úředníci jsou ve spojení s ochránci přírody z Moravského krasu a Národního parku Podyjí. Společně řeší nejvhodnější umístění karavanových stání. „Ochránci tuto možnost vítají, je to výborná alternativa vůči divokému parkování majitelů karavanů. V plánu je i rozmístění značek zákazu parkování v těchto oblastech s připojenou informací, kde se nachází nejbližší karavanové stání,“ uzavřela Knotková.

