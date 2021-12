Na Silvestra se rozhodli nevenčit zvířata mimo vlastní areál. „Nikdy bohužel nevíme, kdy si nějaký nedočkavec splete hodinu a odpálí pár rachejtlí cvičně už odpoledne. Od večerních hodin je už nepustíme ani na dvůr, a to až tak po druhé hodině ranní do doby, kdy i ti největší petardoví vytrvalci odpadnou pod vlivem alkoholu. Totéž doporučuji i všem majitelům psů ve městech a na sídlištích, protože každý rok se hledá tolik a tolik ztracených psů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní,“ kroutila hlavou zakladatelka hospice Eliška Vafková.

Oslavy Nového roku v této formě považuje za bezohlednost a sobectví. Upozorňuje zároveň na stres, který působí nejen na psy, ale i na volně žijící zvířata, aby na to každoročně doplácela svým zdravím nebo dokonce životem.

Její slova potvrzují i další provozovatelé útulků jinde v Jihomoravském kraji. „Velká část psů, kteří u nás žijí, byla v minulosti týraná či je nesocializovaná na kontakt s člověkem. Z ran dělobuchů a petard mají proto až panický strach. Zároveň máme hodně psů starých, s nemocným srdcem či třeba epilepsií, a tyto problémy každý takovýto stres jen zhoršuje. Použijeme proto různé přírodní uklidňující a podpůrné prostředky, abychom alespoň trochu zmírnili stres, paniku a strach,“ přiblížila opatření Vafková.

Pravěké bum-prásk

S nervozitou k závěru tohoto roku hledí také Lucie Pokorová z azylu pro kočky LuckyCats v Ostopovicích na Brněnsku. Kočkám, která mají často za sebou krušnou historii, tam chce dopřát především klid. Uživatelé pyrotechniky ho ale narušují. „Kočky jsou citlivá zvířata, a rozhozená psychika u nich často končí nemocí fyzickou, proto je tolik potřeba jejich pohodu řešit. Obecně se řídím heslem, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného, a všem příznivcům vyhazování peněz do vzduchu v podobě pyrotechniky bych doporučila totéž. V dnešní době internetu a 3D kin snad není nutné se bavit pravěkým bum-prásk,“ divila se Pokorná.

Zvláštní opatrnost se vyplatí také majitelům koček, které jsou zvyklé na volnost pohybu. Tereza Hranošová z útulku Kočky u Katky ve Starovičkách na Břeclavsku jim poradila, aby zvířata raději v předstihu nalákali domů na pamlsek ještě před začátkem ohňostrojů. Prevencí zaběhnutí je také zabezpečení oken a dveří. „Zvíře by mělo mít možnost, aby se schovalo do nějaké místnosti bez oken nebo alespoň pod postel. Tam můžeme kočce připravit i pelíšek. Je ale dobré ji ani potom nenechávat samotnou, protože potřebuje pocit bezpečí. Existují také bylinné přípravky na uklidnění, jsou to například polštářky naplněné šatnou kočičí,“ doporučila.

Uklidnění potřebují také psi na Vysočině. Například v Polné na Jihlavsku provozuje Jiří Dvořák útulek už přes dvacet let. „V případě že u nás máme psa, který je na podobné věci náchylný, dostává na silvestrovskou noc alespoň lehká sedativa. Vyloženě špatné zkušenosti s tím ale naštěstí nemáme,“ komentoval Dvořák.

Především psi nacházejí náhradní domov i v Bulharech na Břeclavsku. Provozovatelka útulku Lenka Kubová tam těží z větší vzdálenosti od vesnické zástavby, silvestrovské oslavy ale i tak ráda nemá. „I když vyjdete do polí, mimo město, obec, vždy tato bujará a zcela nepřiměřená oslava zvířatům vadí a nejednou mívá tragické následky. Jistěže toto nešťastné vítání Nového roku patří k tradicím, ale stejně jako bych zrušila střídání letního a zimního času, bych zrušila i tyto radovánky,“ prohlásila Kubová.

Co v útulcích doporučují lidem, kteří se bez petard a hluku neobejdou? „Aby se jednou přišli podívat třeba k nám nebo do kteréhokoliv jiného útulku právě o půlnoci, když je kanonáda největší, a zkusili si k smrti vyděšená zvířata uklidnit a vysvětlit jim, že není konec světa, když se jen pár hrdinů baví. V hloubi duše věřím, že se jednou i oni setkají na vlastní kůži s podobnou bezohledností, arogancí a sobectvím. Jasně, nebude to třeba o petardách, ale o něčem úplně jiném. Život jim nastaví zrcadlo při jiné příležitosti, ale karma funguje,“ dodala Vafková z psího hospice v Bukovince.

