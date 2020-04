Řidič natankoval naftu za čtyři sta korun a z vyškovské benzínové stanice odjel bez placení. Policisté zjistili, že se jedná o dvaačtyřicetiletého recidivistu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nedávno si odpykal trest za krádež, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Navíc má až do roku 2026 zákaz řízení motorových vozidel. "Nyní je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže. Protože se skutku dopustil v době nouzového stavu, hrozí mu u soudu zvýšená trestní sazba. Do vězení se tak může vrátit až na osm let," informovala o případu policejní mluvčí Alice Musilová.