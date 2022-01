Sobotní vepřové hody jsou připravené od devíti do čtrnácti hodin na Palackého náměstí u kašny, kde zájemci najdou černou polévku, zabijačkové a masové speciality, občerstvení a také komorní řemeslný trh. „Výtěžek z prodeje černé polévky poputuje na charitativní účely. Pro organizaci trhu bude od pátku do soboty vyhrazeno parkoviště vedle kašny, kde řidiči po zmíněnou dobu nezaparkují,“ upozornila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Samozřejmostí je ale stále dodržení platných opatření včetně rozestupů. „Účastí na akci návštěvníci prohlašují, že splňují podmínky vládních nařízení. Potvrzují tak, že jsou řádně naočkováni nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19,“ doplnila Slámová.

Zástupci radnice ale už plánují akce i více do budoucna. Příkladem jsou Dny Slavkova, které kvůli protiepidemickým opatřením odkládají už dva roky. Naposledy si je návštěvníci užívali na přelomu května a června v roce 2019.

„Hlavními účinkujícími budou naše děti, které si už tak dlouho nezkusily veřejné vystoupení na velkém pódiu. Dobrovolní hasiči slaví 140 let založení sboru a rybářský svaz osmdesát let svého vzniku. Hvězdou večera se pak stane Dan Bárta v doprovodu Orchestru Gustava Broma. Vše je ale ve stínu Damoklova meče, co zase na lid přijde za chorobu a s ní související opatření,“ uzavřel Boudný.