„Každý z nás se díváme na ceny a ty se promítají i do počtu návštěv ať je to jakýkoliv podnik či sportoviště. Ale pokud je to součástí nějakého kroužku, kam chodí děti, musí kolikrát člověk zapřemýšlet, jestli s tím bude pokračovat či ne,“ komentovala situaci na dotaz redakce třeba Vyškovanka Lucie Břečková.