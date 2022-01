V okrese je podle všeho takový klub jediný. „Již takto malé děti se učí, aby se v případě napadení ze strany vrstevníků, například ve školce nebo na hřišti, dokázaly podívat protivníkovi do očí a rázně a jasně zakřičely: Nech mě, nelíbí se mi to! Pokud to nezafunguje, nastoupí na řadu efektivní technika, která umožňuje, aby se ubránilo, což je v dnešní době velice důležité,“ říká Florianová.