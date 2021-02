Zrušené tréninky kvůli nouzovému stavu nahradil individuálním pohybem. „Běh je ideální, ale každý pohyb je dobrý a všichni příznivci sportu hledají v tuto dobu jakoukoli dostupnou možnost,“ míní Julínek. V rozhovoru pro Vyškovský deník Rovnost mluvil o svých začátcích, o tom, jak se dostal k trénování, ale i o svém pedagogickém vzoru.

Kdo vás přivedl k lásce ke sportu? Byl to někdo z rodiny?

K lásce ke sportu mě přivedl táta, Josef Julínek, dříve nadšený volejbalista. Brával nás s bratrem Radomírem v zimě bruslit a vedl k aktivnímu pohybu. Organizovaně jsem však začal sportovat mnohem později, až na druhém stupni základní školy, myslím, že ve čtrnácti letech, což je vcelku pozdě. Sportoval jsem v oddíle fotbalu při Tělocvičné jednotě Sokol Bohdalice. Hrát fotbal jsem začal díky spolužákovi Filipovi Petkovi. Poté, co jsem vyšel z dorostu, jsem převzal vedení právě dorostenecké kategorie u nás na vesnici. Trénoval jsem jej od sezóny 2013/2014. Dorost jsem vedl až do doby, kdy byl zrušený pro malý počet hráčů.

Co následovalo potom?

Můj dobrý kamarád Milan Formánek mě přesvědčil k tomu, ať převezmu B mužstvo Bohdalic. Tak se také stalo v sezóně 2015/2016. Tou dobou jsem se vrátil ke sportu i jako hráč. Hráčem a trenérem jsem v tomto týmu až do současnosti. Zde mi byl velmi nápomocný zkušený trenér Bohdalic Jaroslav Michal. Následně jsem potkal ještě mnoho zajímavých lidí, se kterými jsem spolupracoval a kteří mě ve sportu inspirovali. Ať se jedná o Radomíra Talafu, Lukáše Adamce, Martina Fučíka, Petra Jakuba, Stanislava Haňku či Vladimíra Michala. Mohl bych jmenovat mnohem více kamarádů a známých, ale nejvíce mě asi ovlivňovali a přiváděli v různých etapách života k lásce ke sportu, většinou k fotbalu, právě tito. Ať se jednalo o dětství, pozdější působení v Bohdalicích, první nahlédnutí do „opravdového" velkého fotbalu v roli pomocného trenéra u žákovského týmu FC Zbrojovky Brno, či o mé současné působení na pozici asistenta trenéra kategorie U19 v SK Líšeň. Vztah ke cvičení a také sokolství je s tímto vším samozřejmě provázaný. Právě v Tělocvičné jednotě Sokol Bohdalice byly mé začátky a věřím, že v něm budu, ať již na současném postu starosty, či členském postu ještě po mnoho let.

Od kdy jste členem Sokola Bohdalice-Pavlovice? Jak často se scházíte, pokud tedy není nouzový stav?

Členem Tělocvičné jednoty Sokol Bohdalice jsem asi od roku 2016. To jsem se začal angažovat i ve vedení tohoto spolku jako člen výkonného výboru. Ve fotbalovém oddílu jsem byl již od doby, kdy jsem začal hrávat, tedy od roku 2008. Vím, že je to matoucí, ale musíme rozdělovat členství v SSokolu a členství ve fotbalu – ve FAČRu. Každý z našich oddílů, ať se jedná o fotbalisty - muži a mládež, či stolní tenisty, se setkává dvakrát týdně na tréninku a většinou jednou za týden na mistrovském utkání. Osobně se vzhledem k mému působení v SK Líšeň a ve sportovním klubu FC Kozlany-Bohdalice, který jsem založil, účastním v Sokolu jedné tréninkové jednotky a mistrovského utkání. Pokud mi čas dovolí, tak i více, ovšem to není příliš často. Také se pravidelné scházíme jako vedení klubu. To se děje vždy jednou za čtrnáct dní, před domácími mistrovskými zápasy.

Chybí vám sport? Předpokládám, že aktivního pohybu jste se nevzdal ani v současné době.

Váš předpoklad je správný. Kolektivní cvičení mi samozřejmě chybí, ale aktivního pohybu jsem se nevzdal. Dovoluji si říci, že vzhledem k tomu, že se v současné době omezil právě fotbal, který po většinu týdne trénuji, tak mám já sám individuálního pohybu ještě více.

Jste učitelem, vedete k sokolským myšlenkám a lásce k pohybu i vaše žáky?

Myslím si, že určitě, a to nejen ve vedení k pohybu. Vše je provázáno i s tím, které obory jsem na Masarykově univerzitě vystudoval, respektive některé ještě studuji. Vystudovaný mám na magisterské úrovni zeměpis a historii. Na bakalářské křesťanskou výchovu, a ještě dostudovávám na magisterském studiu občanskou výchovu. Předměty dějepis, zeměpis a občanskou výchovu na ZŠ Měšťanské v Brně učím. S žáky v předmětech neustále narážím na vlastenectví, lásku ke své zemi a úctu. Myslím si, že k původním ideálům, které jsou harmonie ducha, těla a mravní čistoty vede občanská výchova, ve které se mimo jiné snažím předat to, abychom fungovali tak, ať jsme sami se sebou spokojeni a chováme se tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám.

Jste členem obecního zastupitelstva, s jakými nadějemi nebo vizemi jste vstupoval do komunální politiky?

Zastupitelem jsem se stal před dvěma lety ve svých čtyřiadvaceti letech. Kandidoval jsem z jediného prostého důvodu - abych mohl více ovlivňovat dění v obci.

Co plánujete pro letošní rok, bude-li situace společnému setkávání a sportování nakloněná?

Mimo běžný provoz, zaběhlé akce, turnaje a věci které k dění v Sokolu patří, jsem plánoval uspořádat u nás v Bohdalicích nový velký fotbalový turnaj pro kategorii mladších přípravek. Snažil jsem se domluvit i několik ligových týmů. Uvidíme, jak to vzhledem k situaci dopadne.

Co říkáte na současný trend, kdy se spousta lidí začala otužovat nebo běhat? Důvodem jsou pro řadu z nich zavřené tělocvičny a touha posílit imunitu…

Myslím si, že každý pohyb je dobrý a všichni pravidelně sportující jedinci, kteří mají sport opravdu rádi, hledají dostupnou možnost pohybu. Běh je pro toto ideální, i když je důležité to ze začátku nepřehánět a nepřeceňovat se. Otužování je dle mého názoru také velice dobré, a to z mnoha hledisek. Sám se také otužuji. U svých známých jsem nezaznamenal nějaký větší nárůst „otužilců“. Myslím si, že se v současné době o něm spíše častěji mluví, proto se zdá více populární.

Vím o dětem, které svůj pohybový kroužek nebo tréninky ve fotbale či florbale přenesly do on-line prostředí. Trenér jim na dálku předcvičuje, nebo říká, co mají dělat. A cvičí doma v pokoji. Je to jedna z dalších zvláštností současné doby, jak na ni nahlížíte? Existuje něco podobného i u vás?

Sám to z pozice trenéra částečně praktikuji a zasílám klukům, které v Líšni trénuji, individuální týdenní tréninkové plány. Ovšem nejsme přímo on-line u jeho plnění. Společné trénování je samozřejmě lepší, nicméně v dnešní situaci musíme brát i toto - na dálku. Já přímo mládež u nás v Sokole netrénuji, ovšem vidím na mládežnické skupině, že kluci a holky posílali videa s plněním různých technických dovedností. O toto se ovšem starají přímo trenéři jednotlivých kategorií.

Umí se současné děti hýbat? Máte dostatek „následovníků“ v Sokole?

Abych řekl pravdu, tak jak které. Některé děti nesportují téměř vůbec, což je chyba a jejich tělo to následně také pocítí. U sportujících si myslím, že se čím dál více projevuje „specializace“ na jeden sport v příliš nízkém věku a poté mají děti nedostatky v jiných pohybových dovednostech. Nemají je automatizované. Ale jak říkám, je to jak u koho. Každý se může zlepšovat. Hlavní je, že je sportování baví. Následovníků máme přiměřený počet, samozřejmě by jich mohlo být více, ale jsme rádi za ty, kteří rádi sportují.

Co říká na vaše velkého koníčka vaše rodina? Kdo vám nejvíce pomáhá?

Celá rodina mě vždy podporovala, i když měli rodiče někdy připomínky, že bych se měl více věnovat studování než sportu. Z obavy, abych vše stíhal. Myslím si, že to ke starostlivosti rodičů patří.

Co uděláte jako první, až skončí nouzový stav? Vyrazíte na hřiště?

Přesně tak. Jakmile bude dovoleno trénovat, tak budu trávit opět velké množství času na hřišti. Ať už jako hráč v Bohdalicích anebo z trenérské strany v Líšni u U19. Už delší dobu „vyhlížím“ za jakých podmínek budeme moci trénovat, i s případnými omezeními do toho zajisté půjdeme.

Co vás nejvíc těší na fotbale? Týmový duch, sounáležitost? Těšíte se, až kolem hřiště budou zase diváci?

Těším se na fotbal samotný. Jak na hru, tak na trénování, na emoce, které k tomu patří. Samozřejmě se také těším na tým, jak Líšně, tak Bohdalic. Týmový duch je vždy důležitý. Jak na té vyšší úrovni, tak na té nižší. Pokud jsou rozbroje v týmu, tak to nikdy nefunguje. Na diváky se těším, přeci jen před prázdnou tribunou to není ono.

Jaké je vaše oblíbené místo u vás v obci či v okolí?

Samozřejmě fotbalové hřiště. Dále mám rád historické památky, Pavlovské rybníky a lesy.

Kam rád jezdíte na dovolenou?

Jezdím rád na zajímavá místa, kde se nachází něco historického, zeměpisně lákavého. A samozřejmě také za sportem. Vyloženě nejoblíbenější místo nemám.

Jakou máte oblíbenou knížku, film?

Můj oblíbený film a seriál je Okresní přebor. Co se týká knihy, tak přímo jednu oblíbenou nemám. V poslední době mě zaujala kniha Respektovat a být respektován. Mám rád knihy zabývající se sportem, vzděláváním, historií, případně zajímavými místy na zemi.

Pokud by bylo možné navrátit se do minulosti, s jakou osobností byste se rád setkal?

Těch osob by bylo zajisté víc, jelikož se člověk může také učit z minulosti. Kdo mě první napadl, byl pan Jan Amos Komenský. Vzor mnoha učitelů, který předběhl svou dobu. Kolikrát mám představu, že se snažíme objevit to, co on už dávno objevil. Diskuse s ním by byla zajisté velmi podnětná a inspirující.