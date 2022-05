Nepřizpůsobení rychlosti a špatný odhad situace však jako příčina nehod v regionu zcela dominuje. Týká se to zvláště dvou úseků D1 u Velešovic stejně jako u rousínovských místních částí Velešovice a Kroužek. Na tři úseky tam připadá devět, deset a jedenáct nehod. Poslední případ u vesnice Kroužek je zároveň na počet nehod první v okrese. „Zranění tady ale byli pouze dva,“ doplnil Janko.

Příčiny nehod se na Vyškovsku opakují už roky. „Obecně rychlost a nepozornost stojí dnes za většinou problémů a kolizních situací na silnicích. V dnešní zahuštěné dopravě je pozornost klíčová, platí to zvláště v dopravní špičce a kolonách. Řidiči se musí soustředit primárně na řízení a sledovat dění okolo sebe,“ zdůraznil krajský koordinátor BESIPU Pavel Čížek.

Někdy podle něj k nehodě stačí opravdu málo. „Je to mobil, cigareta, pohled mimo výhled řidiče a podobně. To vše způsobí, že řidič nestihne včas a správně zareagovat na nastalou situaci. Také je třeba důsledně dodržovat to, že každý úmysl, co chce udělat, dává najevo všem účastníkům provozu okolo sebe. Chápeme tak hlavně včasné znamení o změně směru jízdy,“ dodal Čížek.

Dalším kritickým úsekem je křižovatka se silnicí I/50 u Hodějic. Zvláště obyvatelé obce potvrdili, že napojování na padesátku z obce bývá zkouškou trpělivosti. „Problémem jsou i řidiči, kteří jedou ze směru od Bučovic a v křižovatce se otáčí, jako by to nebylo samo o sobě dost rizikové, někteří u tohoto manévru i telefonují,“ komentovala třeba Lenka Veselá z Hodějic.

Při devíti nehodách tady za poslední dva roky potřebovalo pět lidí pomoc zdravotníků. Policisté tady přitom zaznamenali jednu z největších nehod v regionu za poslední dobu. „Frekventovaná silnice spojuje Brno s Uherským Hradištěm. Devatenáctého listopadu tady u Hodějic pětasedmdesátiletý řidič osobního auta přejel do protisměru, kde se střetl se dvěma dalšími auty,“ připomněl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Bilance nehody byla tragická. „Jeden z řidičů protijedoucích vozidel srážku nepřežil, další čtyři osoby skončily zraněné,“ dodal mluvčí Malášek. Ředitelství silnic a dálnic připravuje úpravy na nedaleké křižovatce padesátky s příjezdem na Velešovice. „U Hodějic zatím nic podobného neplánujeme,“ potvrdila to mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.