„Kontaktovali mě na skryté číslo s tím, že jsou ze společnosti E.ON. Muž a žena přijeli v bílé octavii s pražskou poznávací značkou, když jsem ale nechtěla nic podepisovat, tak odjeli s tím, že spěchají na další jednání,“ popsala jedna z obyvatelek Vyškova, která si nepřála být jmenována. Redakce Vyškovského deníku Rovnost však její totožnost zná. Podle mluvčí policistů na Vyškovsku Alice Musilové je v podobných situacích potřeba obezřetnost.

Řešíte často na Vyškovsku případy, kde se podvodníci vydávají například za pracovníky energetických firem? Kdo je zpravidla jejich cílem?

Bohužel se s takovými případy setkáváme. Přesné statistiky na toto konkrétní jednání nevedeme, nicméně v těchto případech se většinou jedná o trestnou činnost spáchanou na seniorech. Nemusí se ale jednat vyloženě o podvodníky vydávající se za zaměstnance energetických společností, ale i například za kamarády rodinných příslušníků. Měli jsme například i případy, kdy se vydávali za brusiče nožů, pošťačky, zaměstnance sociálních služeb a podobně.

Počet takovýchto případů spíše roste nebo klesá?

V poslední době jich nemáme nahlášených tolik jako před lety. Snad už jsou lidé opatrnější, nicméně se objevují stále. Ne vždy nám také lidé takovéto jednání nahlásí, někdy se stydí i před rodinou, že „naletěli“, takže nějaká čísla by nebyla ani směrodatná.

Snažíte se mezi lidmi v souvislosti s tím šířit osvětu?

O těchto případech informujeme preventivně ve sdělovacích prostředcích, ale i na besedách v obcích, klubech seniorů a podobně. Takových klubů je přímo ve Vyškově větší množství a některé mají mnoho členů, takže doufám, že se informace dostanou i k těm lidem, kteří na besedy z důvodu nějakého omezení nechodí.

Co byste lidem doporučila, aby se nestali obětí takového podvodníka? Na co je potřeba si dávat pozor?

Je třeba si ověřovat informace a být obezřetný. Určitě pro straší lidi platí, aby si nikoho cizího nepouštěli do bytu, využili ke komunikaci kukátko, popřípadě řetízek nebo okno. Podvodníci také často vrací přeplatky za energie nebo chtějí nedoplatky. Takovýmto způsobem to nefunguje, zpravidla dorazí vyúčtování a složenka, nechodí fyzická osoba. Odečty plynoměrů, elektroměrů a vodoměrů jsou vždy dopředu hlášeny na obci a v mnoha případech není třeba ani vstupovat do domu. Každý zaměstnanec té určité společnosti by se také měl prokázat průkazem a v případě pochybností, když si nejsou lidé jisti, že by měl nějaký zaměstnanec energetické společnosti provádět nějaké kontroly, je dobré se obrátit na starostu obce.

Co se týká podepisování nějakých nových smluv, přepisů energií a podobně, určitě si potřeba zjištění informací a návštěva pracovníka přímo na pobočce jeho společnosti. Určitě není ostudou, když si starší lidé vezmou s sebou někoho z rodiny, kdo jim pomůže s komunikací, aby nebyli například zahlceni informacemi. Rozhodně ale nemohou nepodepisovat nic, čemu nerozumí nebo si to ve spěchu nestihnu ani přečíst.

Pod jakými dalšími záminkami se mohou podvodníci dostat do bytu?

Týká se to takzvaných legend, pod kterými se dostávají především ke starším lidem. Jsou to různé žádosti o pomoc. Může třeba kvůli horku poprosit o sklenici vody. Dvojice může také předstírat poruchu auta. Zatímco jeden pachatel komunikuje, a odvádí tak pozornost, druhý krade. Před lety podobným způsobem okradli ve Vyškově starší paní v domě s pečovatelskou službou. Někdo na zazvonění pustil do chodby takzvané brusiče nožů, kteří chodili byt od bytu a levně brousili nože a nůžky. Ne u všech, kterým poskytli tyto služby, se jim podařilo odvést pozornost a obyvatele malého bytu okrást, ale v jednom případě bohužel ano. Někdy to je i tak, že lidé přijdou o celoživotní úspory, jako před mnoha lety také přímo ve Vyškově starší manželé, kteří si pustili do bytu pár podvodníků, kteří jim také přišli vrátit přeplatek.

Objevil se v poslední době nějaký nový postup, který se podvodníci naučili využívat?

Používají takzvanou „legendu vnuk“. Vydávají se v telefonu za rodinného příslušníka, který je v nouzi nebo chce koupit něco nákladného a půjčit co nejdříve peníze. Pro ty pak posílá „kamaráda“. Ne vždy s takovou historkou podvodníci uspějí, ale někdy bohužel ano. Částky, které takovýmto způsobem získají, jdou pak i do statisíců korun. V poslední době se trestná činnost podvodníků přesouvá i na internet a sociální sítě, ze kterých se ozývají američtí vojáci, lékaři a podobně. Lákají z osamělých žen peníze, popřípadě po nich chtějí, aby si vzaly půjčky, aby mohli přicestovat a oženit se s nimi.