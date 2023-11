U vozů ve špatném technickém stavu policisté evidují různé typy závad. Zjišťují a posuzují lehké, vážné a i nebezpečné závady. Data z uplynulých let konkrétně k nákladním autům ukazují, že problémů a závad přibývá. „Policie na jihu Moravy evidovala za loňský rok čtyřicet vážných závad, což je o deset více než rok předtím. Navíc nebezpečných závad zjistili pět, zatímco v roce 2021 byla jen jedna,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté přitom za rok 2022 zkontrolovali nákladních vozidel méně. Malášek uvedl, že počet kontrolovaných aut klesl z 1030 na 914. Policisté ale zjistili, že se počet závad zvýšil o 1,46 procenta. Nebezpečnou závadu policisté zjistili i u jednoho autobusu. U těchto typů vozů však počet nenarůstá, zůstává stejný.

Nebezpečná závada = ztráta technické

Zásadním problémem z hlediska bezpečnosti u osobních i nákladních aut je právě nebezpečná závada. Tou je například poškození brzd, koroze nosných částí, nadměrné úniky kapalin nebo různé druhy deformací. „Při zjištění nebezpečné závady auto okamžitě ztrácí technickou způsobilost. Vlastník takového vozu má lhůtu třiceti dnů na odstranění závady a absolvování technické prohlídky na libovolné stanici technické kontroly v rozsahu opakované technické prohlídky," podotkl Malášek.

Za lehkou a vážnou závadu řidičům hrozí postih do dvou tisíc korun. Za nebezpečnou závadu mohou policisté uložit pokutu ve správním řízení od pěti tisíc do deseti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti až do dvanácti měsíců.

Pokuty se však mají díky novele v zákoně od roku 2024 zmírnit. U vážných závad bude výše pokuty nižší, u nebezpečných se změní i další detaily. „Nová právní úprava neumožňuje u nebezpečné závady uložit zákaz činnosti. Řidiči bude připsáno šest trestných bodů a vlastník může dál čelit pokutě až do výše padesáti tisíc korun," informoval Malášek.

Osobních i nákladních auta ve špatném stavu si na silnicích všímají i někteří řidiči. „Vidím toho u aut dost. Všímám si u náklaďáků, že někdy jezdí opravdu vrak, ve kterém bych se bál i sedět. Jinak mi přijde, že takových aut jezdí čím dál víc. Nejvíce se setkávám s velkým kouřením z výfuku, a to mi nepřijde dobré. Rez nevnímám, protože sám mám starší auto a u toho je to běžné. Ale člověk by neměl dopustit, aby ta koroze byla nějak extra viditelná a vážná,“ prohlásil například Jiří Kocman.

Ve špatném technickém stavu se nachází i vozy s platnou technickou kontrolou. Policisté jsou na takové případy připravení a u těchto aut zahajují technickou silniční kontrolu. Obzvláště důležité jsou právě u nákladních vozů, které najedou v porovnání s osobními mnohem více kilometrů. „Technické silniční kontroly nemají v žádném případě suplovat pravidelné technické prohlídky, ale jejich cílem je průběžná kontrola technického stavu v období mezi pravidelnými prohlídkami, neboť nákladní vozidla najedou oproti osobním výrazně více," řekl Malášek.

Technická silniční kontrola zahrnuje kontrolu technického stavu auta, jeho systémů, konstrukčních částí a vlivu na životní prostředí. „Vozidlo je možné poslat za účelem dosažení technické silniční kontroly k místu mobilní kontrolní jednotky nebo stanici STK. Musí dojít ke zjištění či vyloučení závad," pokračoval Malášek.

U konkrétních regionů v kraji policisté velké rozdíly neevidují. „Myslím si, že tam není žádná zákonitost. Člověka může napadnout, že třeba v odlehlých krajích budou jezdit starší auta horšího stavu, ale na druhou stranu je tu anonymita velkoměsta, takže těžko hledat seriózní zákonitosti,“ uvedl Malášek.

Zda počet nákladních aut ve špatném technickém stavu v Jihomoravském kraji narostl i za letošek, policisté zatím neoznámili. Kompletní statistika bude k dispozici až po konci roku.

Zdroj: ARENA BRNO